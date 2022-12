Angst bezweren bleek voor twee jonge ‘angsthazen’ een succesformule

Bellend in bad ontstond het idee, door de paniektranen heen. Lijdend aan hevige angstaanvallen besluiten ondernemers – „snelle marketingjongens”, zeggen ze zelf – Michael Hijlkema (34) en Fabrizio Manese (31) het bedrijf Hoofdbaas te starten. „Dure spullen en veel geld maakten ons niet gelukkig. Psychologen hielpen ons niet uit de vicieuze stresscirkel te breken”, aldus Hijlkema. Nu handelen de vrienden zelf in mentale weerbaarheid.

In een mosgroene coworkingplek aan de Amsterdamse Rhijnvis Feithstraat, niet ver van het Vondelpark, sluit geschiedenisstudent Gijs van Leeuwen (22) zijn maandelijkse „mentaal sterk” trainingssessie af. „Laterrr”, roept Hijlkema als Van Leeuwen de deur uitloopt. „Toen hij hier twee jaar geleden binnenkwam, was hij intens verdrietig”, blikt Hijlkema terug.

Van Leeuwen liep al vier jaar bij een psycholoog (cognitieve gedragstherapie voor een angststoornis) voordat hij zich meldde bij Hoofdbaas. „Een wereld van verschil”, stelt hij. „De sterk op het verleden gerichte aanpak bij de psycholoog, maakte dat ik eindeloos bleef nadenken. Ik raakte niet uit mijn angstspiraal, hooguit voor de korte termijn.” Hoofdbaas is volgens hem „straight to the point”, gericht op de toekomst. Hijlkema – T-shirt, jeans, gulle lach – geeft „hoop”. Naar hem kijkend, „zelfverzekerd en wetende dat hij het monster van angst kent”, opent voor Van Leeuwen een „gelijkwaardige dialoog” waardoor hij zijn angsten beter het hoofd kan bieden. „Vrienden zien niet langer de muurbloem die ik was, maar een jongen met bravoure”, besluit hij.

Luxeleventje, maar geen balans

Even terug naar die mannen in bad. Of beter: de ervaringsdeskundigen. Manese – ook wel „de investeerder” – en Hijlkema („de trainer”) kennen elkaar al jaren vanuit de gemeente Uitgeest-Akersloot. Manese belt tussen het badschuim vanuit Bangkok, waar hij indertijd een internationaal bedrijf in online marketing runt. In 2017 vertelt Manese in het AD over zijn levensstijl aldaar: gesitueerd in een penthouse van 145 vierkante meter en met minstens „1.000 euro per maand aan eetkosten”.

Ik weet hoe het is om geen Albert Heijn in te durven Michael Hijlkema

Maar palmbomen, slippers en dure curries ten spijt: innerlijke balans koop je niet. „Ik was overwerkt, had paniekaanvallen. Een Nederlandse psycholoog gaf advies waar ik weinig mee kon. Maar Michael wist precies wat ik voelde.” Hijlkema zit op dat moment bijna twee jaar thuis en komt zeven maanden helemaal het huis niet meer uit. „Ik weet hoe het is om geen Albert Heijn in te durven”, aldus Hijlkema.

Die ervaring, angst doorvoelen, ermee leren leven, én een goed gevoel voor marketing – „We zijn ook niet gek, hier ligt een enorme markt” – ligt aan de basis van Hoofdbaas (opgericht in 2021). „Laten we de wachtlijsten in de reguliere gezondheidszorg niet vergeten”, aldus Hijlkema. „Wij zijn allesbehalve die stoffige GGZ”, valt Manese hem bij.

Het verdienmodel? Online trainingen – „op grote schaal aan zoveel mogelijk mensen” – onder de noemer ‘Angst en paniek de baas’ (22 video’s) en ‘Mentaal sterk’ (39 video’s) en één-op-één-training. „Laagdrempelig, direct, zonder poespas, geen wachtlijsten, vol humor en kwetsbaarheid”, aldus de Amsterdammers. Want: „Het is oké om je soms kut te voelen.”

Wat je krijgt voor 79 tot 249 euro per pakket online, 100 euro per uur offline, onverzekerd: oefeningen in mindfulness, emotie- en communicatietraining, bewustwording van persoonlijke regels, de controle loslaten. Er wordt geleend uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapie) – zoals oefeningen rond balans vinden en de vraag: wat heb ik nodig om gelukkig te zijn?

Angstklachten steeds jonger

Hijlkema en Manese maken zich zorgen en zien dat angstklachten steeds jonger de kop opsteken. „De angstproblematiek wordt alleen maar groter, we zijn massaal overprikkeld. Onder meer door overmatige schermtijd en de hoge eisen die we aan onszelf stellen.”

Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor (een initiatief van de GGD, het RIVM en het CBS) blijkt dat 9 procent van de jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar) in Nederland een hoog risico heeft om een angststoornis of een depressie te ontwikkelen (2020). Acht jaar eerder was dat nog 6 procent.

Terwijl het aanmeldingen en positieve recensies „regent”, is er ook kritiek op Hoofdbaas vanuit het psychologische werkveld. „De eerste reactie is: blijf van ons vak af”, aldus Frank Jonker, klinisch neuropsycholoog en voorzitter GGZ bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), na het bekijken van de „gelikte website” van Hoofdbaas. Maar, erkent hij, dat „landje-pik-gevoel” is een kwestie van „vals eigendomsrecht”.

Hij vervolgt: „De hele GGZ staat op z’n kop, de rek is eruit.” Wachtlijsten zijn lang. Initiatieven zoals deze, die mentale weerbaarheid ondersteunen, kunnen de GGZ „ontlasten”. Maar het is „geen behandeling” die geboden wordt, benadrukt Jonker. Hij wijst op het Integraal Zorgakkoord, opgesteld in september, met als doel de zorg voor de toekomst „goed, toegankelijk en betaalbaar” te houden, waarbij juist de lichte vormen van zorg uit de GGZ gaan. „Die visie behelst een aanpak van zorg in de wijk en digitale zorg op grote schaal. Daarbij past het initiatief van Hoofdbaas, die het terecht hebben over trainen.”

Trainer Hijlkema voert gesprekken met psychologen om het team uit te breiden. Naast „imagoverbetering” heeft dat nog een belangrijke reden: „Zelf de mentale rust bewaren. Anders zijn we weer terug bij af.”

