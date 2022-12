Aju oude snelkookpan

Foto Janneke Vreugdenhil

De één zweert bij een varkenspoot, de ander doet het met schouderkarbonade en een derde houdt hem dierloos. Voor sommigen is-ie niet compleet zonder uien, anderen houden het bij heel veel prei. Laurier en selderij gaat er bij bijna iedereen in, maar peterselie en tijm zijn ook niet ongebruikelijk. En in de Surinaamse versie mag een madame Jeanette-pepertje niet ontbreken. Zo heeft iedere erwtensoepkok z’n eigen erwtensoeprecept. U wilde het mijne, althans, een aantal van u vroeg mij er aandacht aan te besteden in onze klassiekerreeks, en dit pré-sinterklaasweekeinde leek mij daarvoor een uitgelezen moment.

Maar voor we de erwten gaan opzetten wil ik nog even terugkomen op een recept van een maand geleden, namelijk de ragù alla Genovese uit de krant van 22 oktober. Met het oog op de energiecrisis had ik deze pastasaus, waarin klapstuk gaat en die normaal gesproken een uur of drie à vier op het vuur moet staan, gemaakt in mijn stokoude snelkookpan. Vervolgens had ik u hier instructies gegeven voor zowel de bereiding in een gewone als in een snelkookpan. Ik kreeg een aantal enthousiaste mails van lezers die zich aan dit verrukkelijke gerecht hadden gewaagd, dus ik dacht: dat zit wel snor. Maar toen meldde zich een lezer via Instagram.

Of mijn snelkookpan het nog wel goed deed, informeerde ze. In haar eigen, moderne Fissler-pan met instelbare druk was klapstuk al in 20 minuten gaar. Versus mijn 60 minuten. Geweekte bonen, zo schreef ze ook nog, waren bij haar binnen 10 minuten al bijna tot moes gekookt. Toen ik dat las wist ik dat het tijd was om afscheid te nemen van mijn gekoesterde, merkloze, gebutste, de helft van een handvat missende, enkele decennia geleden op een Franse vide-grenier op de kop getikte hogedrukpan. Vervolgens vroeg ik op Twitter welke snelkookpan ik dan het beste kon kopen, en ik zal u de details besparen maar het einde van het verhaal is dat ik vorige week geen snelkookpan aanschafte maar een zogeheten Instant Pot.

De Instant Pot – een merk, geen soortnaam – is een elektrisch kooktoestel dat claimt zo’n beetje alles te kunnen behalve de hond voor je uitlaten. Snelkoken, maar ook juist slow cooken, rijst koken, yoghurt maken, verzin het maar. Die van mij heeft ook nog een sousvide-, airfry- en dehydrateerfunctie en je schijnt er zelfs een hele kip in te kunnen braden; het is bijna niet te geloven. Ik heb hem pas een week in huis, veel te kort om er hier van te kunnen getuigen, maar ik beloof u bij deze dat ik er ergens in het nieuwe jaar op terug zal komen, zodra ik het gevoel heb dat ik dit monster – het is echt een bakbeest en ik heb nog geen idee waar in mijn keuken ik hem moet laten – een beetje getemd heb.

Waarom ik er nu toch alvast over begonnen ben? Omdat ik u dus wil waarschuwen dat die ragù alla Genovese misschien wel wat korter in uw snelkookpan kan. En omdat ik u het erwtensoeprecept van vandaag ook op twee manieren wil aanreiken, in een gewone én in een snelkookversie. Want oh ja, we zijn vandaag heel veel vliegen in één klap aan het vangen: er waren ook meerdere lezers die me vroegen om recepten voor in de snelkookpan. Alleen de lezer die vroeg om vegetarische snert moet ik teleurstellen. We houden het vandaag traditioneel. Maar een goede vegaversie blijft gewoon op de verzoekjeslijst staan, hoor. Op een dag is-ie aan de beurt.

‘Gewone’ erwtensoep en een snelkookversie Ik schreef het al: iedere erwtensoepkok heeft z’n eigen erwtensoeprecept. In het verlengde daarvan verschillen ook de meningen over de optimale dikte van de soep. Een vaak gehoord adagium is dat een lepel er rechtop in moet blijven staan. Natuurlijk gaat het dan over de verhouding tussen erwten en water en over het soort vlees dat je kiest; een hamschijf geeft meer gelatine dan krabbetjes. Vlak echter ook de factor tijd niet uit. Ik heb van mijn moeder geleerd dat erwtensoep een nacht moet staan en van zo’n rustperiode wordt de soep vanzelf een stuk dikker. Maar ik heb ooit eens een aantal Nederlandse huishoudschoolkookboeken nageslagen op zo’n nacht-wachten-instructie en vond hem nergens. Dus hoe traditioneel die is? Ik zou zeggen, maak en eet deze erwtensoep zoals u hem zelf het lekkerst vindt. Voor 8 personen: 500 g spliterwten (ze hoeven niet te worden geweekt); 1 hamschijf of 500 g krabbetjes; 200 g gepekeld spek met zwoerd, aan 1 stuk; 2 laurierbladeren; 2 preien, in ringen; 1 flinke winterwortel, in dobbelstenen; 1 kleine knolselderij, in dobbelstenen; 2 aardappelen, geschild, in dobbelstenen; 1 slagersrookworst ; 1 bosje bladselderij, grof gesneden Spoel de spliterwten af onder stromend water. Doe de erwten, de hamschijf of krabbetjes en het spek, ½ theelepel grof zout, de laurier en 2,5 liter water in een grote pan. Breng aan de kook en laat afgedekt 1,5 uur zachtjes koken. Roer af en toe in de pan om te voorkomen dat de erwten aankoeken. Of doe de erwten met het vlees, zout, de laurier en 2,25 liter water in een snelkookpan. Uit een snelkookpan verdampt geen vocht, vandaar dat u iets minder water nodig heeft. Laat hem op druk komen, 30 minuten snelkoken en weer van de druk afkomen. NB: dit was een goede tijd in mijn Instant Pot, maar vaar vooral op de instructies van uw eigen pan of pot, en natuurlijk op uw eigen ervaring en intuïtie. Voeg de prei, wortel, knolselderij en aardappel toe aan de erwten en het vlees en laat, onder af en toe roeren, een half uur zachtjes meekoken. Of doe dit 10 minuten in de snelkookpan. Wanneer u de groente meteen aan het begin zou toevoegen worden ze veel te gaar. Schep het vlees uit de soep en laat enigszins afkoelen tot hanteerbaar. Wel intussen de rookworst. Dat kan apart in water van rond de 80 graden of ín de erwtensoep wanneer u die van het vuur heeft gehaald en hij dus niet meer kookt. Verwijder (vel en) botten van de hamschijf of krabbetjes en trek het vlees in draadjes of snijd het in stukjes. Verwijder het zwoerd van het spek en trek het in draadjes of snijd het in blokjes. Snijd de rookworst in plakjes. Voeg het vlees, de worst en de selderij toe aan de soep en maak hem op smaak met zout en peper. Laat de soep desgewenst afkoelen en warm hem de volgende dag weer op en verdun hem desgewenst met extra water. Geef er roggebrood belegd met katenspek bij. Ook een klassieker aanvragen? Mail uw verzoek naar janneke@nrc.nl

