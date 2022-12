Van een Perzisch tapijt maak je zo een kerstboom

Een deel van de pennen is te bewonderen in zijn International Museum of Pens, op de binnenplaats van sociëteit Sexyland in Amsterdam. Voor zijn boom plaatste hij een groot neppotlood in een plantenbak. Hij boorde er gaatjes in om de vliegenmeppers vast te zetten. De pen die als piek fungeert, heeft de vorm van een paus. Hoek raadt verzamelaars van bijvoorbeeld sneakers en postzegels aan zijn voorbeeld te volgen. „Een verzameling ligt toch meestal te verstoffen en dat is zonde. Als je er een boom van maakt, kijk je er weer naar.”