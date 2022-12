‘Echte mannen dragen Oranje’, was de slogan op de spelersbus van het Nederlands elftal tijdens het WK 2014 in Brazilië. Ik begrijp de boodschap nog steeds niet helemaal, maar qua betekenisloosheid kwam het zinnetje in de buurt van de teksten op andere teambussen. ‘Expect the impossible’ (België), ‘One nation, one team, one dream’ (Duitsland) en mijn favoriet: ‘Elephants Charging Towards Brazil!’ (Ivoorkust).

Het WK in Qatar is het toernooi van de, al dan niet ingetrokken politiek-maatschappelijke statements. Dus is de teambus van Oranje nu uitgerust met stichtelijke woorden, viel me op toen ik hem zag staan bij het Al Bayt-stadion, een gekoelde mega-arena met schuifdak in de woestijn boven Doha. ‘Eet een week vegetarisch’, staat op de zijkant. Daaronder: ‘Ik neem mijn eigen tasjes mee naar de supermarkt’. En de moeilijkste opdracht: ‘Push mijn stad om over te stappen op schone energie.’

Uit de geboden viel niet op te maken aan wie ze waren gericht – aanvoerder Virgil van Dijk? De fans? De lokale bevolking? – noch of de spelers en bondscoach erachter staan. Navraag leerde dat de KNVB niets met de teksten van doen heeft. Ze komen van de FIFA en staan in verschillende varianten op iedere teambus.

Even verderop blies de airconditioning koele lucht over de grasmat van het Al Bayt. Sproeiers spoten liters ontzilt zeewater over het veld. Het is wachten op de dag dat de FIFA wereldwijd anti-corruptiecampagnes begint.