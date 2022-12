OM niet in hoger beroep in MH17-strafzaak

Het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis in de MH17-strafzaak, zo meldt het OM donderdagavond. Drie verdachten werden veroordeeld tot levenslang, terwijl de vierde verdachte, Oleg Poelatov, werd vrijgesproken. Het OM schrijft „zeer tevreden” te zijn dat het vonnis nabestaanden duidelijkheid heeft geboden over de „werkelijke toedracht” van het neerhalen van de Boeing 777 van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne, op 17 juli 2014. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Volgens het OM zal een hoger beroep voor de nabestaanden „een grote belasting” betekenen, „omdat zij dan nog langer in onzekerheid blijven over de uitkomst van de strafzaak”. De huidige vonnissen zouden de nabestaanden over een aantal belangrijke onderwerpen „genoeg zekerheid bieden”. Ook bevatten de vonnissen volgens het OM „heldere overwegingen” over de bewijswaarde van onder meer getuigenverklaringen, beeldmateriaal en tapgesprekken, inclusief de rol van Rusland. Dit bewijs is, zo meldt het OM, niet bruikbaar voor hoger beroep.

In het MH17-proces tegen de drie Russische en één Oekraïense verdachten werd de vrijspraak van Poelatov op 17 november als grote verrassing gezien. Volgens de rechtbank Den Haag droeg de voormalige Russische beroepsmilitair geen schuld aan het neerhalen van het vliegtuig. De rechtbank achtte wel bewezen dat de vlucht is neergehaald met een BUK-raket vanuit een door separatisten bezet gebied in Oost-Oekraïne. Veroordeelden Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko waren daar strafrechtelijk verantwoordelijk voor en werden door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Van Poelatov achtte de rechtbank het „niet bewezen dat hij daar strafrechtelijk verantwoordelijk voor is”.

De veroordeelden hadden, net zoals het OM, veertien dagen om in hoger beroep te gaan tegen hun straf, maar dit hebben zij niet gedaan. Dit betekent dat de vonnissen onherroepelijk zijn. Geen van de verdachten was aanwezig tijdens het MH17-proces en Rusland levert geen onderdanen uit. Het OM zegt dat er „blijvend inspanningen” worden verricht om er voor te zorgen dat de veroordeelden hun straf zullen ondergaan.

