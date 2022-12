Acht mensen gearresteerd voor diefstal werk Banksy in Oekraïne De Oekraïense politie heeft weten te voorkomen dat een kunstwerk van de Britse kunstenaar Banksy in de Kievse voorstad Hostomel is gestolen. Dat heeft de gouverneur van de regio Kiev, Oleksi Koeleba, zaterdag via zijn Telegramaccount bekendgemaakt. Volgens de lokale politiechef Andri Nebytov, geciteerd door persbureau AFP, zijn acht personen van tussen de zevenentwintig en zestig jaar oud aangehouden, nadat ze op heterdraad werden betrapt. De groep van acht werd volgens Nebytov vrijdag betrapt tijdens het verwijderen van de afbeelding van een vrouw, staand op een stoel, met gasmasker op en een brandblusser in de handen. Een van de personen verklaarde de schildering, die was afgebeeld op de muur van een beschadigd pand in Hostomel, te hebben willen verkopen om de Oekraïense strijdkrachten te ondersteunen. De afbeelding verkeert in goede staat en is in handen van de Oekraïense autoriteiten, zo meldt gouverneur Koeleba. Koeleba stelt verder dat alle kunstwerken van Banksy in de regio Kiev onder politiebescherming staan. Deze muurschilderingen zijn volgens Koeleba „een symbool voor onze strijd tegen de vijand”. In november plaatste Banksy een video op zijn Instagrampagina, waarin het beeld van de vrouw in Hostomel, net als een aantal andere kunstwerken van zijn hand in Oekraïne, te zien is. Lees meer over de kunstwerken van Banksy in Oekraïne Op deze foto van 16 november is de afbeelding van een vrouw met gasmasker en een brandblusser nog te zien … Foto Genya Savilov/AFP …maar op 3 december is het kunstwerk verdwenen van de muur van het beschadigde gebouw in Hostomel. Foto Dimitar Dilkov/AFP

NASA: voor 1 miljard dollar aan tarwe geoogst in door Rusland bezet Oekraïens gebied In door Rusland bezet gebied in Oekraïne is de afgelopen maanden zo’n 5,8 miljoen ton tarwe geoogst, goed voor een waarde van 1 miljard dollar (949 miljoen euro). Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden door het NASA-programma NASA Harvest. Doordat het geoogste graan niet in handen is van Oekraïne loopt het land inkomsten mis, al is het onduidelijk of Rusland volledig van de oogst profiteert. Door te kijken naar veranderingen in textuur en kleur op satellietfoto’s brengt de NASA in kaart waar wel en niet wordt geoogst. In de bezette gebieden werd 88 procent van de geplante wintergewassen van de akkers gehaald. Rond de frontlinie bleef het graan juist op de velden staan. Mogelijk probeert Rusland het graan zelf te verhandelen op de wereldmarkt aan landen als Libië en Iran, al heeft het land altijd ontkend graan te hebben gestolen. De verkoop van geroofde grondstoffen door Rusland is mogelijk een oorlogsmisdaad. Oekraïne is wereldwijd een van de grootste graanexporteurs. Door de Russische invasie en blokkade van Oekraïense havens heeft de handel flinke schade opgelopen. Een door Turkije bemiddelde graandeal leidde afgelopen zomer tot een hervatting van de export van Oekraïens graan over zee.

Een schip met Oekraïens graan wordt gelost in Djibouti. Foto Hugh Rutherford/World Food Programme/via Reuters

Onafhankelijke Russische tv-zender ontslaat presentator vanwege ‘pro-Russische’ uitspraken De onafhankelijke Russische tv-zender TV Rain heeft een van zijn presentatoren ontslagen, nadat hij pro-Russische uitspraken zou hebben gedaan. De presentator, Aleksej Korostelev, leek in een uitzending te zeggen dat de zender Russische militairen in Oekraïne wilde steunen met betere uitrusting. Volgens de hoofdredacteur gaat het om een misverstand. In Letland kreeg TV Rain een boete van 10.000 euro opgelegd. TV Rain opereert sinds juni vanuit verschillende steden in Europa, onder meer vanuit Amsterdam, om Russische censuurwetten te ontwijken. In Letland heeft de zender uitzendrechten gekregen. Echter gaat dat niet gesmeerd: TV Rain is al twee keer eerder aangesproken op zijn verslaggeving, die te pro-Russisch zou zijn. Zo werd de zender ook bekritiseerd omdat het een kaart van Oekraïne liet zien waarin het door Rusland bezette schiereiland de Krim als deel van Rusland werd aangeduid. De Letse minister van Defensie, Artis Pabriks, zegt op Twitter dat TV Rain „beter in Rusland kan gaan werken”. De Letste mediawaakhond opent een onderzoek naar de zender. Een leeg kantoor van TV Rain. Foto Panos Pictures/ANP

‘Invasie Oekraïne laat zien dat Europa te afhankelijk is van VS’, zegt Finse premier Europa is te afhankelijk van de Verenigde Staten voor zijn eigen veiligheid, vindt Sanna Marin. De Russische invasie van Oekraïne heeft dat duidelijk gemaakt, aldus de Finse premier vrijdag tijdens een lezing in Sydney. „Zonder de Verenigde Staten zouden we nu in de problemen zitten.” De premier pleit voor het versterken van Europa’s militaire capaciteit. Na het begin van de oorlog in Oekraïne gaf Finland aan dat het toe wilde treden tot de NAVO, nadat het land dat decennialang niet wilde doen omdat het voor Rusland als een provocatie zou kunnen voelen. Op Europees niveau wordt regelmatig gesproken over het oprichten van een gedeeld leger. De Franse president Emmanuel Macron is al langer voorstander van dat plan. In Nederland stemde een Kamermeerderheid in maart van dit jaar tegen de komst van een Europees leger. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) benadrukte in april aan de Tweede Kamer dat momenteel geen gedeeld leger wordt gevormd. Tegenstanders vinden het oprichten van een gezamenlijk Europees leger ingewikkeld; ze wijzen op het belang voor landen om autonoom te kunnen beslissen over hun defensiebeleid. Europeanen lijken enige vorm van militaire samenwerking op Europees niveau wel belangrijk te vinden: in een onderzoek dat de Europese Commissie in maart publiceerde zegt 75 procent van de respondenten naar aanleiding van de Russische invasie de noodzaak van bredere samenwerking te zien. De Finse premier Sanna Marin vrijdag tijdens de lezing in Sydney. Foto Dan Himbrechts / EPA

Zelensky wil Kremlingezinde religieuze groepen verbieden De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil een wettelijk verbod op religieuze groepen die banden hebben met Rusland. Dat zei hij donderdag in een toespraak ter herdenking van het Oekraïense onafhankelijkheidsreferendum van 1991. Volgens Zelensky gebruikt Rusland de religieuze groepen om „Oekraïners te manipuleren en Oekraïne van binnenuit te verzwakken”. Vorige week deed de Oekraïense geheime dienst een inval in het Holenklooster in Kiev, de belangrijkste zetel van het deel van de Oekraïens-orthodoxe kerk dat valt onder het patriarchaat van Moskou. Rusland zou het gebouw gebruiken om spionnen te huisvesten en wapens op te slaan. Rusland oefent via sommige takken van de Oekraïens-orthodoxe kerk nog steeds veel invloed uit in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog werden tientallen priesters gearresteerd omdat ze zouden hebben samengewerkt met het Kremlin. Andere takken van de kerk hebben zich losgemaakt van Rusland.

Een luchtfoto van het Holenklooster in Kiev, waar de Oekraïense geheime dienst vorige week een inval deed. Foto Evgeniy Maloletka/AP

‘EU stemt in met prijsplafond van 60 dollar per vat Russische olie’ De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een prijsplafond van 60 dollar per vat over zee vervoerde Russische olie. Dat meldt persbureau Reuters donderdag, dat documenten heeft ingezien en diplomaten heeft gesproken. Het idee voor een prijsplafond komt van de G7-landen, een intergouvernementeel forum van zeven vooraanstaande industriële staten. Zij willen de inkomsten die Rusland verkrijgt door olie-export aanpakken. De overeenkomst moet nog voor vrijdag worden goedgekeurd door alle EU-regeringen in een schriftelijke procedure. Polen, dat had aangedrongen op een zo laag mogelijke limiet, heeft donderdagavond niet bevestigd of het de deal zou steunen, zei een EU-diplomaat. In het akkoord wordt ook opgenomen dat het prijsplafond vijf procent onder de marktprijs blijft, die nu 70 euro per vat is. Hoe Rusland gaat reageren op het prijsplafond is nog onduidelijk. Vorige maand zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov nog dat zijn land geen olie en gas zal exporteren naar landen die een prijsplafond op Russische aardolie steunen.

Oekraïne: tot dertienduizend militairen gesneuveld tijdens oorlog Oekraïne stelt tussen de tien- en dertienduizend militairen verloren te hebben in de oorlog tegen Rusland. Dat heeft de adviseur van president Volodymyr Zelensky, Michajlo Podoljak, donderdag gezegd tijdens een interview. De vorige schatting dateert van eind augustus. Toen meldde Oekraïne dat er bijna negenduizend soldaten waren gesneuveld tijdens de oorlog. „We hebben officiële schattingen van de opperbevelhebber”, aldus Podoljak. „We praten openlijk over het aantal doden.” Volgens Podoljak torent het aantal gewonden hoog boven het dodental uit. Vorige maand zei de Amerikaanse legerleider Mark Milley dat er aan zowel Russische als Oekraïense kant zo’n honderdduizend doden en gewonden zijn gevallen sinds het begin van de invasie eind februari. Dat leidde in Kiev tot de nodige irritaties. Zelensky liet in een reactie weten dat een update over het dodental alleen van de hoogste legercommandant, de minister van Defensie of van hemzelf kan komen.

Xi Jinping roept EU op tot 'politieke oplossing' voor de oorlog „Een politieke oplossing van de crisis in Oekraïne is in het belang van Europa", heeft de Chinese president Xi Jinping donderdag gezegd bij een ontmoeting met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Dat meldt persbureau AP op basis van Chinese media. Michel was donderdag voor de ontmoeting in Beijing. Op Twitter schreef hij: „Met China is een open dialoog over alle aspecten van onze relatie de enige manier om vooruitgang te boeken." Niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar ook klimaatverandering en de coronapandemie zouden aan bod komen. In China zijn recent protesten uitgebroken tegen de strenge maatregelen tegen het virus. China heeft de oorlog in Oekraïne tot nu toe niet veroordeeld, maar staat ook niet compleet achter Rusland. De Russische president Vladimir Poetin is voor Xi een bondgenoot tegen westers „hegemonisme", maar tegelijkertijd wil China zijn economische belangen in de Verenigde Staten en Europa niet beschadigen met steun aan Rusland. Charles Michel schreef op Twitter: "#Humanrights are universal. I welcome the readiness to resume the EU-China Dialogue on Human rights. It provides a framework for further engagement." Lees ook Aan Oekraïne maakt Xi het liefst geen woorden vuil Xi en Michel, donderdag in Beijing Foto Xinhua Zhang Ling/EPA