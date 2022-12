Macron: klimaatwet VS dreigt Westen te ‘fragmenteren’

De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten felle kritiek geuit op het protectionistische klimaat- en economische beleid van president Joe Biden. Tijdens een bijeenkomst met Amerikaanse parlementariërs noemde hij Bidens Inflation Reduction Act, een stimuleringspakket van 369 miljard dollar aan groene subsidies en belastingkortingen voor Amerikaanse bedrijven, „superagressief” en nadelig voor Europese bedrijven. „De keuzes die zijn gemaakt, zijn keuzes die het Westen zullen fragmenteren”, zei Macron.

Niet alleen inhoudelijk is de Franse president niet blij met de IRA, ook had Biden die volgens hem beter moeten afstemmen met Frankrijk en de Europese Unie. „Dit soort keuzes kunnen alleen functioneren als ze tussen ons gecoördineerd worden, als we samen besluiten, als we weer synchroon werken.” Ook op het gebied van klimaatbeleid zou meer afstemming moeten plaatsvinden, aldus de Franse president.

De multilateralist Macron toont zich met deze uitspraken woordvoerder van de Europese Unie, waar al langer zorgen zijn over het ‘Buy American’-beleid van Biden. EU-lidstaten vrezen dat Amerikaanse bedrijven niet meer in de EU zullen investeren en Europese bedrijven hun productie kunnen verplaatsen naar de VS. Ze zien een land dat zich op de handelsstrijd met China focust maar daarbij Europa vergeet.

Uitzonderingen

Volgens diplomatieke bronnen van persbureau AP zou Macron tijdens zijn bezoek aan Washington ook pleiten voor uitzonderingen op de IRA voor bepaalde groene, Europese bedrijven. Maar Biden lijkt niet bereid concessies te doen: bij de gezamenlijke persconferentie van Macron en Biden donderdagavond werd er met geen woord gerept over eventuele uitzonderingen.

Ook andere concrete plannen ontbraken donderdagavond. Toch kijkt Macron waarschijnlijk met tevredenheid terug op de eerste dagen van zijn bezoek aan de VS – vrijdag doet hij nog New Orleans aan. Het feit dat hij de eerste regeringsleider is die Biden op staatsbezoek kreeg, kan de Franse president gebruiken als teken dat hij dé leider in Europa is; een rol die hij zich maar al te graag aanmeet. En met zijn uitgesproken kritiek op de IRA kan de president zich in eigen land profileren als verdediger van Franse bedrijven en arbeiders in tijden van crisis.

Bovendien sprak Biden hem donderdagavond met lovende woorden toe, vooral over hun samenwerking waar het de oorlog in Oekraïne betreft. „Frankrijk is onze oudste bondgenoot. Onze standvastige bondgenoot in de vrijheidszaak”, zei Biden tijdens de persconferentie. Ook in Macrons woorden leek zijn kritiek van de dagen ervoor even heel ver weg. Hij noemde Frankrijk en de Verenigde Staten „zusters in de strijd voor vrijheid”.

