Hulpverlener Kayi Joseph: ‘Vier miljoen kinderen in Zuid-Soedan zijn ondervoed’

Een snel escalerende hongercrisis bedreigt een groot deel van de bevolking van ’s werelds jongste land, nu meer dan de helft van de bevolking in een situatie van acute voedselonzekerheid verkeert. Vier miljoen kinderen zijn ondervoed. Zij nuttigen te weinig maaltijden op een dag of krijgen met hun eten niet de benodigde voedingsstoffen binnen.

„Door interne conflicten en overstromingen zijn zo’n twee miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht”, zegt Kayi Joseph, een Zuid-Soedanese medewerker van hulporganisatie Save the Children, op het kantoor van de organisatie in Den Haag. Hij is op bezoek in Nederland voor afspraken met partnerorganisaties. „Zuid-Soedan is een land waar men voornamelijk zijn eigen voedsel verbouwt. De akkers zijn nu verlaten of liggen onder water”, zegt hij. „Voedsel verbouwen kan dan niet.”

Voedselonzekerheid is een toenemend probleem. In september waarschuwden hulporganisaties in een gezamenlijke brief dat er elke vier seconden iemand op de wereld sterft door honger. Joseph ziet zijn land al jaren achteruitgaan. Door ondervoeding blijven kinderen kleiner dan leeftijdsgenoten in andere landen en ontwikkelen zij allerlei ziektes.

De hulpverlener weet hoe het is om op de vlucht te zijn: hij zat zelf een tijdje in een vluchtelingenkamp. Hij besloot zich met zijn werk in te zetten voor de meest kwetsbaren in zijn land. „Kinderen hebben geen keuze, zij doen niet mee aan conflicten. Het zijn alleen maar slachtoffers”, zegt hij.

Eén doorslaggevende reden voor het voedselprobleem in zijn land kan Joseph niet geven. „Rampen volgen elkaar op, daardoor is de voedselonzekerheid nu op een dieptepunt beland”, zegt hij. Zuid-Soedan wordt al sinds 2019 geteisterd door overstromingen, en er is sociale en politieke onrust in het land. Uithongering wordt door het Zuid-Soedanese leger, geallieerde milities en oppositietroepen gebruikt als oorlogswapen, blijkt uit een rapport van vorige week donderdag. Hierdoor slaan steeds meer mensen op de vlucht, wat de grootste vluchtelingenscrisis in Afrika verergert.

In 2022 heeft de Europese Unie 85,3 miljoen euro toegewezen voor humanitaire hulp in Zuid-Soedan. Maar door conflicten in de rest van de wereld moet hulpgeld over meer landen verdeeld worden en is er minder geld voor Zuid-Soedan, terwijl de problemen toenemen. Joseph beschuldigt het Westen er niet van dat het Oekraïne voortrekt, maar waarschuwt er wel voor dat landen als Zuid-Soedan niet moeten worden vergeten. „Landen gaven Zuid-Soedan lange tijd hulp, het zou zonde zijn van de moeite als al die hulp tevergeefs is geweest”, zegt de hulpverlener.

Schrijnende situatie

Hij vertelt over een schrijnende situatie van een gevlucht gezin dat hij ontmoette tijdens een van zijn projectbezoeken. Zijn stem wordt merkbaar zachter en hij zoekt geen oogcontact meer. „Teruggaan naar het moment is moeilijk”, begint hij.

De moeder was met drie jonge kinderen op de vlucht voor geweld in de regio. Het oudste kind was al eerder overleden. De vader was achtergebleven om te vechten.

Hongersnood Nog nooit waren er in Zuid-Soedan zoveel mensen die honger lijden, blijkt uit het laatste Integrated Food Security Phase Classification (IPC) rapport van de VN. Voor 61.000 mensen geldt al een officiële hongersnood. De voorspelling is dat in 2023 nog meer regio’s ‘rood’ kleuren, wat volgens deze classificatie duidt op een groot tekort aan voedsel en leidt tot acute ondervoeding en overmatige sterfte.

Met haar drie kinderen wist de moeder een veilige plek te bereiken. Maar later moest ze opnieuw vluchten door overstromingen. Daarna bereikte ze de plek waar ze Joseph hen ontmoette. „Als hulpverleners onderzoeken we eerst of kinderen ondervoed zijn. Dat was zo voor twee van de kinderen. Een van hen had ook nog een longontsteking opgelopen door de overstromingen, en overleed helaas al voordat het naar het noodziekenhuis was overgeplaatst”, zegt hij met een monotone stem.

„Het was verschrikkelijk”, vervolgt hij. „Je kunt je niet voorstellen hoe het is om als moeder in een korte periode twee kinderen te verliezen. Niet veel later hoorde ze ook nog eens dat haar man in de strijd was omgekomen”, zegt hij. „Bijna een hele familie weg.”

Met de voorspelling van Save the Children dat de situatie in Zuid-Soedan nog erger zal worden tijdens de ergste wereldwijde hongercrisis van deze eeuw blijft Joseph alarm slaan over de noodzaak van een internationale respons. „De bevolking heeft nu hulp nodig.”