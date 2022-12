Hoe een Nederlands topmodel in de hoogste kringen van Milaan belandde

Vai – gáán – Marpessina. Die boodschap gaf Gianni Versace mee aan het Nederlandse model Marpessa Hennink voor ze de catwalk opging. Bijna tien jaar lang, tussen 1985 en 1994, liep ze mee in bijna alle shows van de Italiaanse ontwerper, die in 1997 op vijftigjarige leeftijd voor zijn huis in Miami om het leven werd gebracht door seriemoordenaar Andrew Cunanan. „Ik voelde me bij hem een superster in een Oscarfilm”, zegt Hennink (58). „Ik speelde meestal de diva op zijn catwalk, een beetje bitchy: hier ben ik! Nu lopen alle modellen overal op dezelfde manier, maar in die tijd werd je geacht de kleding te interpreteren.”

In het Groninger Museum is vanaf 3 december een tentoonstelling te zien met kleding van Versace – het Versace van Gianni Versace, niet van zijn zus Donatella, die sinds zijn dood verantwoordelijk is voor de collecties. De kledingstukken zijn afkomstig uit verschillende particuliere collecties, en waren eerder te zien in Berlijn.

Rond Versace hing, zeker in de jaren negentig een sfeer van overdaad. Niet alleen door de mode – sexy, krachtig, feestelijk, uitbundig gedecoreerd – ook door zijn eigen weelderig ingerichte huizen en de entourage van acteurs, popsterren en supermodellen. Na afloop van de shows ging ook Hennink mee naar de diners in zijn huis in Milaan. „Dan kon je naast Diana komen te zitten, of Elton John of Prince. De eerste keren was dat intimiderend, maar Gianni en Donatella stelden je altijd op je gemak.”

Hij bracht modellen nooit in verlegenheid. Andere ontwerpers hadden het over tieten, hij over borsten Marpessa Hennink

Want Versace was, zegt ze, een lieve man. „Zo zacht en respectvol tegen de vrouwen om hem heen. Nooit een onvertogen woord. Hij adoreerde zijn moeder en zijn zus, hij bracht modellen nooit in verlegenheid. Andere ontwerpers hadden het over tieten, hij over borsten. En hij had zelf helemaal geen decadente lifestyle. Daarom heb ik me zo boos gemaakt over die serie op Netflix, The Assassination of Gianni Versace. Hij wordt neergezet als een verwende Italiaan met een riante villa in Miami die zich helemaal in het gay nachtleven stortte. Nou, ik ben met hem naar clubs geweest, maar hij was niet iemand die even naar een back room verdween.”