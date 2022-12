Het geld voor de valse paspoorten was voor ambtenaar Bianca een uitkomst

„Vies”, noemt verdachte Mildred ‘Bianca’ van D. het geld dat ze kreeg voor het afgeven van ‘gekloonde’ paspoorten. Tussen 2009 en 2014 heeft ze als ambtenaar van de gemeente Den Haag negentien paspoorten uitgegeven met een pasfoto die niet correspondeerde met de naam op het reisdocument. Daarvoor moest Bianca zich donderdag verantwoorden bij de rechtbank. Net als Faysal N., volgens het Openbaar Ministerie de schakel tussen Bianca en het criminele milieu.

De gebruikers van deze paspoorten zijn mannen uit de absolute top van de Nederlandse onderwereld: van Samir Bouyakhrichan en Ali Akgün, beiden in 2014 geliquideerd, tot Ridouan Taghi. Ze had geen idee van wie die foto’s waren, vertelt Bianca. Per paspoort kreeg ze 1.000 euro. „Dat vond ik veel geld”, zegt ze met zachte stem. In totaal heeft ze dus 19.000 euro ontvangen. Het is corruptie, constateert een van de drie vrouwelijke rechters serieus tijdens de behandeling in de Amsterdamse rechtbank. „U heeft een eed afgelegd.” Dat weet Bianca ook wel. „Het voelde niet goed en gaf druk.”

Maar waarom heeft u dat geld dan aangenomen, wil de rechtbank weten. Bianca verhaalt hoe ze in 2008 in de schuldhulpverlening terechtkwam. Haar inkomen bij de gemeente Den Haag was niet genoeg. Haar leven was een stille hel: een partner zonder vaste baan met een gokverslaving en losse handjes. Omdat haar schuldhulpverlener er met het geld van zijn cliënten vandoor ging, kwam ze nog dieper in de schulden terecht.

Dat geld ging niet naar Gucci-tasjes hoor. Ik was blij als ik geld had voor boodschappen en de schoolreisjes van de kinderen Bianca ambtenaar

Overleven

En toen kwam er dus iemand die „via een vriend van een vriend” aan haar vroeg of ze kon helpen met valse paspoorten. Dat het geld dat ze daarvoor kreeg crimineel was, realiseerde Bianca zich toen niet. Ze was bezig met overleven. „Dat geld ging niet naar Gucci-tasjes hoor”, vertelt ze vol emotie. „Ik was blij als ik geld had voor boodschappen en de schoolreisjes van de kinderen.”

Faysal N. is minder open tegenover de rechtbank. Hij beroept zich grotendeels op zijn zwijgrecht maar ontkent de beschuldigingen. Bianca kijkt strak voor zich uit als de rechtbank hem ondervraagt. De vraag of de man naast haar de opdrachtgever is, weigert ze te beantwoorden. „Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden”, zegt ze. „Over anderen zeg ik niks.” Gezien het milieu waarin Bianca verzeild is geraakt, begrijpt de rechtbank dat wel.

Het eerste valse paspoort wordt in april 2016 gevonden bij de aanhouding van Naoufal F., alias Tiba. Hij is volgens justitie een handlanger van Taghi en is tot levenslang veroordeeld voor liquidaties. „Ze hebben Tiba gebosst met die boekje”, krijgt Faysal N. volgens justitie dan te horen via een cryptotelefoon. Hij moet langs bij Bianca omdat wordt gevreesd dat ze haar vinden via het paspoortenregister waarin staat dat zij de aanvraag heeft behandeld. „Ze moet haar bek houden.”

Naar aanleiding hiervan wordt Bianca bij wijze van straf overgeplaatst naar een andere afdeling. Maar het duurt vervolgens nog tot 2020 voordat ze op staande voet wordt ontslagen. Aanleiding daarvoor is de vondst van een ander vals paspoort dat wordt gevonden bij de arrestatie van Ridouan Taghi.

Funest

In zijn strafeis stelt de officier dat de verdachten het vertrouwen in de overheid ernstig hebben ondermijnd gezien de functie van het paspoort bij het openen van een bankrekening of het sluiten van een hypotheek. „Een vals paspoort is funest voor het maatschappelijk verkeer”, aldus de officier. Tegen Faysal N. eist hij twee jaar onvoorwaardelijke celstraf. Ten opzichte van Bianca is de officier relatief mild omdat ze heeft meegewerkt aan het onderzoek en een collega heeft vrijgepleit die onterecht verdacht werd. Hij eist een jaar voorwaardelijk plus 240 uur dienstverlening. De geëiste boete van 19.000 euro, het geld dat Bianca met de valse paspoorten heeft verdiend, is nog het zwaarst. Voor Bianca is dat bijna een jaarinkomen.

De officier van justitie is minder mild voor de overheid zelf. Hij kwalificeert het als „schokkend” dat er „zo veel fouten zitten in het systeem” en dat „de administratie van paspoorten niet sluitend is”.

Hij noemt het verrassend dat van ambtenaren die met de uitgifte van paspoorten op „een kwetsbare sleutelpositie zitten” nog altijd geen verklaring omtrent gedrag wordt gevraagd. Bianca is volgens de officier „het voorbeeld” van een ambtenaar in een zwakke positie die moet worden beschermd gezien het geld dat er omgaat in het criminele milieu: „Voor drugssmokkelaars is 1.000 euro niks.”