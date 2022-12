Gewoon jezelf zijn

Identiteit en identiek, het zijn woorden die op elkaar lijken en tegelijkertijd verschillen. Identiek komt, zoals zo vaak in net Nederlands van het Frans, waar identique ‘perfect gelijkend’ betekent. Het Frans heeft het weer van het Latijn waar identitas in de loop der eeuwen een heel scala aan betekenissen kreeg van hetzelfde zijn, gelijkheid, via gelijkenis en overeenkomst tot identiteit.

Het aspect hetzelfde, perfect gelijkend herkennen we in de identieke tweeling, die alleen uit elkaar te houden is door het verschillende mutsje dat moeder ze ’s ochtends opzet. Dit identiek vinden we terug in de verklaring van de forensisch deskundige die met zekerheid weet te verklaren dat het schrift van een verdachte identiek is aan dat op het papiertje dat op de plaats delict gevonden is. Zijn rapport spreekt over ‘identiteit van handschrift’.

Volledige gelijkheid

Het wiskundige begrip identiteit berust op eenzelfde honderd procent overeenkomst. Er is identiteit tussen 8+1 en 3x3, omdat de uitkomst in beide gevallen 9 is.

Van zo’n volledige gelijkheid is er echter geen sprake als we iemands identiteit proberen vast te stellen. Eventueel kan men eisen dat wat in iemands paspoort staat exact moet overeenkomen met de werkelijkheid. Dus dat er een volstrekte gelijkenis moet zijn tussen identiteitsbewijs en drager ervan, maar we herinneren ons allemaal dat we op Schiphol onze bril moeten afzetten, terwijl onze bijziendheid toch een bepalend onderdeel is van wie we zijn.

In paspoorten staat wel hoe lang we zijn, maar niet hoe zwaar, wat de kleur van onze ogen is, maar niet die van onze huid of haar

Vanzelfsprekend moeten naam geboortedatum, -plaats en persoonsnummer op het identiteitsbewijs kloppen met die van de drager, maar daar blijft het grotendeels bij. In paspoorten staat wel hoe lang we zijn, maar niet hoe zwaar, wat de kleur van onze ogen is, maar niet die van onze huid of haar. En of ons geslacht nog in het legitimatiebewijs vermeld zal blijven, is zeer de vraag.

Normaliter stellen we de identiteit van iemand vast op basis van een aantal opvallende kenmerken, doorgaans uiterlijkheden. Identiteit in deze zin komt dus dicht in de buurt van individualiteit. Dat aspect wordt ook benadrukt in samenstellingen als identiteitsstoornis of identiteitscrisis. Wie hieraan lijdt, twijfelt aan zijn persoonlijkheid, aan zijn rol of plaats in de samenleving.

Identiteitspolitiek

Een woord als identiteitsgebonden daarentegen benadrukt niet een veelheid van kenmerken, maar slechts één, dat van een levensbeschouwelijke of godsdienstige signatuur. Daarmee wordt identiteit ineens tot een woord dat gebruikt wordt voor slechts één kenmerk: bijvoorbeeld vrouw, jood, gay, stotteraar of gehandicapt. Dat is de term identiteit die in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de sociale wetenschappen opdook en die gemunt is in identiteitspolitiek. Die wil prioriteit geven aan een groep die gekenmerkt wordt door eenzelfde eigenschap. Het is een emancipatiestreven. Groepen die zich achtergesteld voelen eisen daarmee hun plaats op.

Ter rechterzijde wordt het vaak voorgesteld alsof zo’n identiteitspolitiek per definitie links is en zelfs modern woke. Helaas, emancipatie is van alle tijden en alle kleuren. Het voorbeeld bij uitstek is immers de geslaagde Hollandse Verzuiling.