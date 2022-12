Na een hoog oplopende discussie met mijn bazige buurvrouw krijg ik een mailtje van haar: „Sorry, dat ik kwaad werd. Maar ik had wel gelijk.”

