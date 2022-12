De rechtspraak is kennelijk alleen openbaar voorzover het de rechter behaagt

Weer een illusie minder – de rechtspraak is niet half zo openbaar als ik altijd dacht. Iedere burger kan altijd inzage krijgen in een (geanonimiseerde) uitspraak van de strafrechter. Tenminste zo had ik artikel 365 lid 4 Strafvordering altijd begrepen. Immers: strafzittingen zijn openbaar en de vonnissen dus óók. De uitzonderingen dacht ik ook te kennen: zittingen met minderjarigen, over familiekwesties en belastingzaken zijn besloten. Maar toegang tot de jurisprudentie is er altijd. Dacht ik dus. De rechtspraak ‘maakt samenleven mogelijk’, zeggen ze zelf, en openbaarheid is daarvan een pijler. Op Twitter legt een peloton strafrechters in die geest actuele uitspraken uit en nodigt burgers uit om zittingen te bezoeken.

Maar aan die blijmoedige naïviteit maakte Robert Asman uit Bergen op Zoom een einde. Die vroeg een geanonimiseerd vonnis op bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en ontving van de politierechter een categorische weigering. Hij had onvoldoende duidelijk gemaakt wat zijn ‘belang’ was bij openbaarmaking. Zijn argument dat de rechtspraak toch openbaar was, telde niet. Hij moest beter motiveren, een specifiek eigen, zelfs persoonlijk belang aantonen. Zo niet, dan woog privacy zwaarder. Ook een klacht, tot aan de procureur-generaal (PG) van de Hoge Raad, hielp niet. Een weigering viel binnen de bevoegdheid van de rechter, vond de procureur-generaal. „Het zomaar verstrekken van vonnissen aan iedereen die daarom vraagt is niet in lijn met hoe de wetgever de openbaarheid van de rechtspraak bedoeld heeft”, schreef de woordvoerder me al.

Zómaar verstrekken van vonnissen, wat is dat voor taal? Moet je examen doen voordat je een vonnis mag lezen? Ik kon het me niet voorstellen, maar kreeg het geduldig uitgelegd. De rechter is niet verplicht een geanonimiseerd vonnis te verstrekken en mag zelf beslissen dat de belangen van de verdachten of anderen bij de zaak zwaarder wegen. De PG bij de Hoge Raad was het daarmee eens. Dit valt binnen de rechterlijke autonomie.

Milder dan in de media?

De belangstelling van Asman was gewekt door een bericht van Omroep Brabant van 13 mei over een zekere Cora W. (56), kunstenares te Tilburg die een langdurige haatcampagne had gevoerd tegen de wethouder van Cultuur en een plaatselijke schrijver. De rechter had een stevige straf opgelegd. Drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Plus een contactverbod van vijf jaar. En bij iedere keer dat ze over de schreef zou gaan, steeds een week celstraf. „Nog één woord verkeerd en u zit meteen in de cel!”, zei rechter Pleun Wijffels. Asman had gehoord dat de aanklacht milder was dan wat de media ervan hadden gemaakt. Hij wilde het naadje van de kous, maar werd geweigerd. En mailde verbaasd naar NRC. Hoe zit dat?

Oké! Zou de krant ook het vonnis worden geweigerd? En wat zou daar wel niet voor gevoeligs in staan? Na enig vijven en zessen („u dient een journalistiek belang?” vroeg de rechtbank) kreeg ik de geanonimiseerde uitspraak. Dat bleek een soort formulier, een Aantekening Mondeling Vonnis, waarop alleen de straf is vermeld. Het bevatte geen enkele motivering, noch enig privacygevoelig feit. Er was helemaal geen vonnis. Dat blijken politierechters pas te schrijven als de verdachte in hoger beroep gaat, wat Cora W. niet had gedaan.

Daarmee was het raadsel compleet. Welke belangen had de rechter op het oog, waardoor inzage geweigerd moest worden? Ik ben er niet achter gekomen. Desgevraagd zegt deze rechtbank niet vaker dan twee keer per jaar burgers inzage te weigeren. En ik weet nu dat dat formeel in de haak is. Maar waarom weigerde rechter een burger dit ‘vonnis’ te laten meelezen van een openbare zitting met veel media-aandacht, waar vervolgens niks in staat? Humeurigheid? Geen zin in?

Het voedde mijn vooroordeel dat ‘openbaarheid’, alle twitterende strafrechters en fraaie communicatietaal ten spijt, niet écht in het DNA van de rechtspraak zit. Zie de website rechtspraak.nl, de enige publiek toegankelijke database met uitspraken. Die bevat nog altijd niet meer dan een selectie – alleen die uitspraken die volgens de rechtspraak zelf juridisch relevant en maatschappelijk van belang zijn, zo’n 4 procent. Mediabelangstelling en aandacht in de wetenschap worden meegewogen. Maar in de kern maken de rechters zélf uit wat ze publiceren.

Rechtsongelijkheid

Dat zoiets niet meer past in een tijd van legal tech, zoekmachines en datajournalistiek besefte de Raad voor de Rechtspraak vorig jaar. Voorzitter Henk Naves zei toen dat binnen tien jaar „een percentage van tegen de 75 procent” voor iedereen online (geanonimiseerd) beschikbaar moet zijn. Jaarlijks zijn dat 1,4 miljoen rechterlijke uitspraken. Een transparantere rechtspraak versterkt de positie van de burger en de rechtshulpverleners, zei Naves. Als de overheid immers zélf procespartij is, heeft die wel toegang tot alle uitspraken. Via de achterdeur – de databases van de rechtbanken. Burgers hebben dat niet. Dat is rechtsongelijkheid die niet kan.

Sindsdien inventariseert de Rechtspraak’ wat er technisch, organisatorisch en juridisch moet veranderen om dit te realiseren. Betere inhoudsindicaties, duidelijker wetsverwijzingen, specifiekere rechtsgebiedvermelding, standaardtekstindelingen. Zijn rechters bereid met formats voor hun uitspraken te gaan werken? Willen ze wel metadata bij hun vonnissen melden: trefwoorden, instanties, thema’s? Zo wordt digitaal zoeken immers makkelijker. Wat hebben de vakuitgevers nodig, onderzoekers, datajournalisten, rechtshulpverleners? En hoe is die berg uitspraken ooit te anonimiseren? Niet met de hand, zoals nu, zoveel is al wel duidelijk. Nog een detail: dit mag liefst geen geld kosten.

De 1,4 miljoen rechterlijke uitspraken zijn niet alle relevant. Een half miljoen komt van bewindrechters. Die gaan over zeer particuliere kwesties. Controle op de financiële zaken van individuele burgers die onder beheer of curatele zijn gesteld. Daarnaast zijn er nog tienduizenden intrekkingen, schikkingen, ‘aantekeningen mondeling vonnis’, afdoeningen buiten zitting en niet ontvankelijk verklaringen. Het aantal vonnissen met echte juridische inhoud en gewicht is niet meer dan jaarlijks zo’n half miljoen.

En wat levert zo’n uitsprakendatabase 2.0 dan op? De gerechten, rechters en advocaten zouden zomaar transparant kunnen worden. Er kan digitaal ‘gescoord’ worden. Op winst en verlies, op hoogtes van boetes en straffen, op overheids- of ‘burgervriendelijkheid’ in de uitspraken. Dat kan procedeergedrag beïnvloeden, zelfs de vraag óf burgers wel naar de rechter durven. Eén voordeel zie ik meteen. Nukkige politierechters die burgers inzage weigeren zijn dan ingehaald door de tijd.

NRC-redacteur Folkert Jensma onderzoekt hier iedere maand hoe de rechtsstaat functioneert.

