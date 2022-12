De ontheiliging van mijn oude hymne 1001 Arabian nights

Het kleine beetje kinderlijke dat in me zat is stuiptrekkend afgestorven. Op sociale media wees iemand me op de heropleving van mijn favoriete lied uit mijn kindertijd. Het nummer 1001 Arabian Nights van de Nederlandse europopband Ch!pz uit 2004 gaat viraal op TikTok. Het popliedje voor jong en oud was ooit de hymne van kinderen die net zoals ik opgroeiden in de vroege jaren 2000. We leerden devoot de danspasjes. Nu was van die kinderlijke onschuld weinig overgebleven in wat ik zag.

Op een filmpje met bijna anderhalf miljoen kijkers danst een sportschoolduo op de popbanger. Het is echter niet de muziek die centraal staat maar de billen van een afgetrainde vrouw. Naast haar een eveneens afgetrainde man die zijn buikspieren tentoonstelt met een ontbloot bovenlichaam en iets te ver afgezakte trainingsbroek. De manier waarop hij even de vrouw bij haar heup vastpakt vult de beelden met een seksuele lading.

Ch!pz in Nieuw-Zeeland

Het achttien jaar oude liedje was een nummer 1-hit in Nederland, in zowel de Top 40 als de Single Top 100. Het heeft zijn heropleving op TikTok echter niet te danken aan een afgetrainde TikTok-uitslover, maar aan een groep meisjes van de Auckland Girls’ Grammar School uit Nieuw Zeeland. De meisjes bedachten een eigen dansje op 1001 Arabian Nights en begonnen daarmee de trend. Nu zie je dat zelfs Kim Kardashian en haar dochtertje North dansen op de Nederlandse tophit.

Voor vele Nederlanders is de muziek van Ch!pz cultureel erfgoed. Het officieel account van de groep op TikTok wordt overladen met lovende reacties. „Meestal beledig ik mensen in de comments, maar jullie zijn echt legends man!” schrijft een fan onder een TikTok-filmpje van Ch!pz waarop de groep de originele choreografie opvoert. In een ander filmpje laat Ch!pz het verschil zien tussen de trending dans op TikTok en hun originele choreografie. Bandlid Cilla Niekoop vertelt aan het AD dat ze de trend erg leuk vindt: „Dat iedereen het nummer na zóveel jaren nog zo leuk vindt, is het allergrootste compliment.”

De verkeerde danspasjes liggen echter gevoelig bij de fans voor wie de groep een sentimentele waarde heeft. Zij laten van zich horen onder de filmpjes. „This is not the right dance, its a dutch band called chipz” (sic) reageert een 22-jarige Nederlandse fan op het filmpje van de dansende schoolmeisjes uit Nieuw-Zeeland. Tussen de twee ontstaat vervolgens internetruzie. De meiden vinden dat hij zich er niet mee moet bemoeien.

Het zijn echter niet de verkeerde danspassen van de schoolmeisjes en North die mij frustreren. Eerder de volwassen influencers. Na tien jaar sociale media walg ik van typische vertoningen van sportschoolperfectie. Mannen in de sportschool en vrouwen in bikini. Allemaal kijken ze zwoel uit hun ogen. Ik kwam zelfs een dansende buschauffeur-influencer van middelbare leeftijd tegen die zichzelf ‘bus daddy’ noemt. Mijn oude hymne werd ontheiligd.

Maar goed. Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert ooit. Tenslotte zal elke socialemediatrend misbruikt worden door de aandachtgretige sportschoolinfluencer.