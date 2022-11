Vandaag op het WK: Denemarken en Argentinië azen op plek in achtste finales

De wedstrijd, die om 16.00 uur werd gespeeld, was wel het best bekeken programma van de dinsdag. Voor de nabeschouwing bleven nog bijna 2,4 miljoen kijkers zitten. ‘s Avonds keken 1,8 miljoen mensen naar het duel tussen Iran en de Verenigde Staten. Die laatste won met 1-0 en is de tegenstander van Nederland in de achtste finales, aankomende zaterdag.

Nederland was in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar op zoek naar eerherstel, maar dat lukte slechts ten dele. Het Nederlands elftal plaatste zich na een overwinning (2-0) in het Al Bayt Stadium van Al Khor als groepswinnaar voor de achtste finales van het WK, maar het spel van Oranje was voor de derde keer ondermaats. Al zag bondscoach Louis van Gaal het toch positief in. „We hebben weinig kansen weggegeven, het was vooral in balbezit beter dan in de wedstrijd tegen Ecuador”, zei hij na afloop. Davy Klaassen stelde dat geen enkel land op het WK makkelijk te verslaan is. „De tijd dat je zomaar even een tegenstander met 5-0 verslaat is wel voorbij.”

Het is de elfde speeldag van het WK in Qatar, daags na de 2-0 overwinning van het Nederlands elftal op het nu geëlimineerde gastland Qatar. Woensdag staan er vier wedstrijden, verdeeld over de groepen D en C, op het programma. De enige ploeg die vandaag weinig te vrezen heeft is regerend wereldkampioen Frankrijk, dat om 16.00 uur tegen Tunesië speelt. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps is met zes punten uit twee wedstrijden al zeker van een plek bij de laatste zestien.

Bij de andere wedstrijden staat zonder uitzondering een plek in de achtste finales op het spel. Om 16.00 uur spelen ook Australië en Denemarken tegen elkaar. Denemarken moet winnen, Australië heeft waarschijnlijk genoeg aan een gelijkspel. In groep C spelen om 20.00 uur Argentinië tegen Polen en Mexico tegen Saoedi-Arabië. In theorie kan zelfs de huidige nummer laatst Mexico (1 punt) nog de huidige nummer één Polen (4 punten) inhalen. Vooral de druk op nummer 3 van de FIFA-ranking Argentinië is hoog.

