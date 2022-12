Waarom chocolade niet gezond is maar wel lekker

Chocolade. Wie houdt er niet van? Maya’s, slavernij, suiker en industrie bepaalden de geschiedenis. Nu hopen we vooral dat de lekkernij gezónd is. Helaas niet. Martine Kamsma en Hendrik Spiering over de mythes van chocolade.

Show notes:

The secret life of chocolate - Marcos Patchett

Kritische voedingsdeskundige Marion Nestle

Lees op de NRC-site meer van Martine Kamsma over de huidige cacaomarkt.