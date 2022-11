Voormalige Chinese leider Jiang Zemin overleden op 96-jarige leeftijd

De voormalige Chinese president en secretaris-generaal van de Chinese Communistische Partij Jiang Zemin is woensdag in Shanghai overleden op 96-jarige leeftijd, aldus Chinese staatsmedia. Jiang was de leider van China van 1989 tot 2003, en overzag een periode van enorme economische groei en modernisering.

Jiang kwam aan de macht na de beruchte Tiananmenpleinprotesten in Beijing van 1989, waarbij volgens de Verenigde Staten tenminste tienduizend mensen omkwamen. Het overheidsgeweld tegen de protesten leidde tot hevige kritiek vanuit de internationale gemeenschap. Jiang werd in eerste instantie aangesteld als tussenpaus om instorting van het communistische systeem, zoals gebeurde in Oost-Europa, te voorkomen. In 1992 wist hij zich los te worstelen uit die rol en de macht echt naar zich toe te trekken.

Jiang heeft de beschadigde diplomatieke positie van China in de periode na de Koude Oorlog sterk verbeterd, en de economie ongekende groei laten doormaken. Zo liet hij China toetreden tot de Wereld Handelsorganisatie in 1999 en ging hij een televisiedebat aan met de Amerikaanse president Bill Clinton.

„De dood van kameraad Jiang Zemin is een niet te overzien verlies voor onze partij, onze strijdmacht en onze mensen van alle etnische groepen”, schreef het Chinese leiderschap. Jiang overleed aan leukemie en orgaanfalen in zijn huis in Shanghai, aldus de Chinese staatsmedia.

Lees ook Jiang Zemin uit Chinese politiek