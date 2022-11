Unieke dna-analyse laat zien dat Asjkenazische Joden al eeuwen een afgesloten groep zijn

Asjkenazische Joden vormen al sinds de veertiende eeuw een genetisch afgesloten groep, zonder veel vermenging met andere groepen en met ook weinig bekeerlingen die de religieuze gemeenschap van buiten komen versterken.

Dat blijkt uit een unieke analyse van dna uit de tanden van 33 Asjkenazische Joden die in de veertiende eeuw begraven werden in Erfurt, Duitsland. Deze gemeenschap bleek zo nauw verwant aan de huidige Asjkenazische Joden dat ze tot hun directe voorouders mogen worden gerekend, zo schrijft een team van onderzoekers onder leiding van Shai Carmi (Hebrew University, Jeruzalem) deze week in Cell.

Asjkenazische Joden zijn genoemd naar het Hebreeuwse woord voor Duitsland en vormen nu met ruim tien miljoen veruit de grootste groep binnen het huidige Jodendom, met een eigen liturgie en cultuur. De van oorsprong vooral Jiddisch sprekende Asjkenaziem zijn – ruwweg – de Europese tak van het Jodendom. Jiddisch is een variant van Duits met veel Hebreeuwse invloeden.

De werkzaamheden voor de aanleg van de parkeergarage. Foto Waldman et al.

Verbod op ruimen van graven

De analyse van oud Joods dna is uniek omdat het zo goed als verboden is om joodse graven te ruimen. In Erfurt is daar met toestemming van rabbijnse gezagsdragers en de Joodse gemeenschap een uitzondering op gemaakt omdat het ging om graven die toevallig gevonden werden bij de bouw van een parkeergarage in een middeleeuws graanopslaggebouw dat ooit op de begraafplaats was gebouwd. De lichamelijke resten zijn inmiddels begraven op een andere joodse begraafplaats en alleen tanden zijn gebruikt om dna uit te winnen.

Bij de onderzochte lichamelijke resten is slechts van één persoon een doodsoorzaak vastgesteld: bij een volwassen man die een klap met een zwaar voorwerp tegen zijn hoofd heeft gekregen. Onder de doden kon een aantal familiebanden worden vastgesteld: een vader en dochter, en een moeder met een zoon en dochter. Ook werden in de graven resten van kleding gevonden: een riemgesp, enkele sieraden en een zijden lint dat bij een van de kinderen op het hoofd lag.

Bij het onderzoek is ook de Nederlandse hoogleraar late oudheid Leonard Rutgers (Universiteit Utrecht) betrokken, als kenner van de Joodse geschiedenis. „Met dit onderzoek hebben we voor het eerst een historisch ijkpunt voor de genetica”, zegt hij. „Tot nu waren ideeën over de genetische geschiedenis altijd gebaseerd op onderzoek bij huidige Joden. Historisch dna was altijd een probleem.”

De sterke genetische afgeslotenheid van de middeleeuwse Asjkenazische Joden en de continuïteit met de huidige groep verraste Rutgers. „Dit is heel anders dan mijn indruk van de Joden in de Romeinse tijd. Die lijken veel meer geïntegreerd in de samenleving, en er bestond toen ook een stroom van bekeerlingen. Tenminste, dat concluderen we op grond van historische bronnen en archeologie. Misschien zal ooit uit dna uit die tijd blijken dat de Joden uit de Romeinse tijd toch genetisch behoorlijk afgescheiden waren.” Ook als je niet buiten de eigen groep trouwt, kun je nog wel geïntegreerd zijn en een belangrijke maatschappelijke rol spelen, aldus Rutgers.

Veel hypotheses

Analyses van het Erfurt-dna bevestigen de eerdere berekeningen op basis van modern joods dna dat de Asjkenaziem afstammen van een kleine groep Joden die ergens rond de tiende eeuw moet hebben geleefd. De connectie met Centraal-Europa is duidelijk, maar verder is over de herkomst van de Asjkenaziem weinig bekend, al zijn er wel veel hypotheses. Het dominante idee is dat het gaat om afstammelingen van de Joden die leefden in de Rijnsteden rond het jaar 1000. Na de elfde eeuw verspreidden die zich verder over Oost-Europa, mede onder druk van pogroms ten tijde van de eerste kruistocht (ca. 1100) en ook een golf van pogroms ten tijde van de pest (veertiende eeuw). In Oost-Europa groeiden ze uit tot een grote bevolkingsgroep.

Probleem bij die hypothese is dat natuurlijke bevolkingsgroei niet kan verklaren hoe zo’n relatief kleine groep kan uitgroeien tot de miljoenen aantallen uit negentiende eeuw. Dat is onlangs nog vastgesteld door de Nederlandse zelfstandige onderzoeker Jits van Straten in zijn vorig jaar verschenen boek Ashkenazic Jews and the Biblical Israelites. Andere hypotheses, dat Joden uit Turkse gebieden en uit Mesopotamië of zelfs Karaïten (met een andere joodse traditie dan het rabbijnse Jodendom) zouden hebben bijgedragen aan de Asjkenazische aantallen, maar daarvoor is ook geen direct bewijs.

Dit is maar één puzzelstukje in een groot geheel Leonard Rutgers hoogleraar

Rutgers: „Het huidige onderzoek in Erfurt lost dat onbesliste probleem van de herkomst van de Asjkenaziem zeker niet op. Dit is maar één puzzelstukje in een groot geheel. Maar ik heb goede hoop dat andere dna-analyses daar in de toekomst wel meer licht op gaan werpen.”

De andere belangrijke groep in het huidige Jodendom zijn de Sefardische Joden, genoemd naar het Hebreeuwse woord voor Spanje. Die groep is een paar miljoen groot en leefde oorspronkelijk vooral in Arabische gebieden, na de verbanning uit Spanje in 1492. Nu leven de Sefardiem vooral in Israël.

Opvallend is dat in de veertiende eeuwse Erfurt-groep genetisch nog wél twee groepen te onderscheiden zijn die in de huidige Asjkenazi-bevolking inmiddels volledig vermengd zijn: een groep met meer verwantschap met huidige (niet-Joodse) bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten, en een andere groep met meer verwantschap met huidige (niet-Joodse) bevolkingsgroepen in Oost-Europa. Deze interne bevolkingsstructuur is dus bij de huidige Asjkenaziem verdwenen.

Deze twee groepen binnen de verder onderling nauw verwante Joodse gemeenschap in Erfurt onderscheidden zich ook in de samenstelling van isotopen in het tandglazuur. Dat is een duidelijke aanwijzing dat deze groepen niet in hetzelfde gebied zijn opgegroeid.

Een van de tanden die verzameld zijn van de begraafplaats in Erfurt. Foto David Reich, Harvard University

Pogroms tijdens de pest

Dat alles bij elkaar vormt een duidelijk aanwijzing dat de begraafplaats van na 1354 stamt. Dat is de periode dat de Joden van Erfurt weer terugkeerden naar Erfurt, na hun vlucht voor pest-pogroms in 1349. Tijdens de uitbraak van de builenpest in dat jaar kregen in veel gebieden de Joden de schuld van de extreem dodelijke epidemie. Uit historische bronnen kan worden opgemaakt dat na de terugkeer de joodse gemeenschap in Erfurt waarschijnlijk uit twee groepen bestond: de oorspronkelijke Erfurters en Joden die uit meer oostelijk gelegen gebieden in Europa kwamen.

Uit een nogal complexe, meer gedetailleerde vergelijking met huidige bevolkingsgroepen in Italië en andere Middellandse Zeegebieden concluderen de onderzoekers dat de ‘Midden-Oostengroep’ een diepe herkomst uit (Zuid-)Italië heeft. Dat zou overeen kunnen komen met historische bronnen die de indruk wekken dat er Joodse contacten waren tussen de Rijnsteden en Italië in de vroege Middeleeuwen. Zo zouden in de tiende eeuw leden van de Italiaanse geleerde Joodse familie Kalonymus actief zijn geweest in Mainz en Speyer. Maar vooralsnog zijn deze genetische conclusies niet erg sterk. Ten eerste zijn ze gebaseerd zijn op vergelijking met dna van huidige bewoners van Italië en niet met middeleeuws dna, en ten tweede leiden andere analyses van het Erfurt-dna eerder tot vermoedens van contacten met Griekenland.

