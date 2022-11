Techbedrijf Messagebird ontslaat een derde van personeel, topman betuigt spijt

Het Amsterdamse technologiebedrijf Messagebird ontslaat bijna een derde van zijn personeel. Dat heeft topman Robert Vis dinsdag aan zijn werknemers medegedeeld . Het gaat in totaal om ruim 240 arbeidsplaatsen.

Volgens Vis is Messagebird, dat voor bedrijven software levert om met klanten in contact te komen, de laatste jaren te snel gegroeid. „Ik heb fouten gemaakt die tot deze beslissing hebben geleid en had dit moeten zien aankomen”, schreef de topman in een toelichting op de ontslagen. „Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor deze beslissing.”

Het bedrijf zegt last te hebben van de dreigende recessie en stijgende rente. Ondanks dat het bedrijf sinds vorig jaar winstgevend is, moet Messagebird volgens Vis nu „drastische maatregelen nemen om gezond te blijven”. Vis wil weer terug naar „de strenge werkwijze” uit de beginjaren van het bedrijf, dat in 2011 werd opgericht.

Messagebird zag vorig jaar het aantal werknemers nog verdubbelen, mede door een aantal overnames. Het bedrijf nam onder meer het Amerikaanse e-mailbedrijf Sparkpost over, waarvoor Messagebird bijna een half miljard euro betaalde. De omzet van Messagebird groeit volgens Vis van 434 miljoen euro in 2021 naar 600 miljoen euro dit jaar.

Niet ongevoelig bedoeld

Messagebird had eerder deze maand al besloten enkele tientallen werknemers te ontslaan. Het LinkedIn-bericht van Vis daarover, waarin hij zijn persoonlijke visie op het bedrijf uiteenzette, kreeg tientallen negatieve reacties vanwege „ongevoeligheid” tegenover de ontslagen werknemers. Vis verwijderde de reacties – die hij betitelde als „propaganda” – en stelde dat zijn bericht „op geen enkele manier ongevoelig was bedoeld”.

Messagebird is een van de eerste grote Nederlandse techbedrijven dat personeel laat vertrekken. Eerder liet het Eindhovense softwarebedrijf Sendcloud weten 10 procent van de vierhonderd werknemers te ontslaan. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft besloten op het hoofdkantoor in Amsterdam geen nieuw personeel meer aan te nemen, wat de facto ook betekent dat het aantal werknemers afneemt, omdat er vaak ook personeel is dat vrijwillig weggaat.

In de Verenigde Staten hebben ondertussen de meeste grote techbedrijven personeel zien vertrekken. Onder meer Meta, Snapchat, Stripe en Twitter kondigden ontslagrondes aan. Veel techbedrijven hebben de positieve effecten van de coronapandemie op hun omzet overschat en zien door inflatie en stijgende rente de kosten stijgen. Aangezien de meeste techbedrijven vrijwel al hun kosten in personeel hebben zitten, zijn ontslagrondes vaak ook de meest voor de hand liggende manier om geld te besparen.