Waarom Rutger Bregman vindt dat jij de lat hoger moet leggen

Rutger Bregman verdiende ineens een bulk geld met de verkoop van zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ en vroeg zich af: wat moet ik hier eigenlijk mee? Zo werd hij aanhanger van het effectief altruïsme: zo’n groot mogelijk verschil maken in de wereld door het slim doneren van je geld. Want als je geld op de bank hebt staan dat je zelf niet nodig hebt, dan kun je het toch net zo goed weggeven? Bregman is gegrepen door dat ideaal, hoewel hij er niet in doorschiet. ‘Je hoeft niet perfect te zijn, maar je kunt wel zo goed mogelijk je best doen om aan de goede kant te staan.’ en, geeft hij toe, dat effectief altruïsme is eigenlijk best een elitaire beweging.