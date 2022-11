Rechter verbiedt het beschieten van wolf met paintballgeweer

Is het nodig een jonge wolf die op De Hoge Veluwe nieuwsgierig op mensen afloopt met een paintball geweer te beschieten? Nee, stelt de rechtbank in Utrecht woensdag in kort geding, zo’n maatregel is onvoldoende onderbouwd; wellicht zijn andere maatregelen mogelijk „waarbij niet de mens maar juist de wolf wordt beschermd”.

Het kort geding was aangespannen door De Faunabescherming, die opkomt voor de belangen van wilde dieren, tegen de provincie Gelderland. Die wilde binnen Het Nationale Park De Hoge Veluwe een enigszins tam geworden wolf afschrikken door het jonge dier te beschieten met verf. In de bilspier. Om het dier weer te leren dat het bang moet zijn voor bezoekers en niet verwachten dat mensen hem voedsel geven. Dat een wolf het fotograferende publiek benadert levert „geen acuut gevaar” op, had de provincie begrepen van adviseurs, maar wel is er sprake van een „zorgwekkende situatie”.

‘Onzinnige maatregel’

Een wolf beschieten met verf is een onzinnige maatregel en een staaltje blaming the victim, hield advocaat Bondine Kloostra van De Faunabescherming de rechtbank in Utrecht vorige week al voor. Kloostra: „Er is in het park doorlopend afbreuk gedaan aan de rust van de roedel, door jagers en bezoekers van het park. Als een wolf vervolgens minder schuw wordt, is dat niet de schuld van de wolf. De wet schrijft voor dat de wolf in Nederland rustig moet kunnen leven.” Vice-voorzitter Harm Niesen deed er voor de rechtbank nog een schepje bovenop. „Het is niet de schuld van de wolf maar van de fotografen in het park. Als er geschoten moet worden, schiet dan maar op de fotografen.” Vertegenwoordigers van de provincie Gelderland legden uit dat er sinds begin oktober meldingen zijn gedaan van wolven die op De Hoge Veluwe „afwijkend gedrag” vertonen en daarmee een bedreiging kunnen vormen voor bezoekers van het park. Dus wordt er sindsdien veelvuldig gecontroleerd of bezoekers wel netjes op de wegen en paden blijven en niet het leefgebied van de roedel wolven in trekken. Wie een wolf treft, moet zich groot maken, veel geluid produceren en geen voedsel achterlaten, luidt het advies van Gelderland.

Meer toezicht en meer rust

Tegelijkertijd moest de als min of meer tam geïdentificeerde „probleemwolf” intussen wel een lesje worden geleerd, zoals wetenschappers al eerder hadden geadviseerd. Het risico dat de wolf bij de verfbeschieting verwondingen zou oplopen is klein, stelde opdrachtgever natuurbeheer Teun Achterkamp van de provincie voor de rechtbank. Hoewel: „We sluiten niet uit dat er een blauwe plek optreedt.” De Faunabescherming was er niet gerust op, en vindt de rechtbank nu aan haar zijde. „Het is onduidelijk of de verfkogels de wolf zullen verwonden en of een verfmarkering ervoor zorgt dat hij door zijn roedel wordt verstoten”, aldus de rechtbank.

De dierenbeschermers denken dat er voldoende alternatieven zijn om mens en wolf op de Hoge Veluwe uit elkaar te houden: meer toezicht op publiek en meer rust voor de dieren. Ook in die redenering gaat de rechtbank mee. „Zo zou bijvoorbeeld een deel van het nationaal park voor publiek kunnen worden afgesloten, waardoor de wolf voedsel niet meer met mensen associeert.”

