Politie San Francisco mag dodelijke robots inzetten

Toezichthouders in de Amerikaanse stad San Francisco geven de politie toestemming om in noodsituaties dodelijke robots in te zetten, meldt persbureau AP. Er ging een volgens Amerikaanse media verhit debat vooraf aan het besluit voor het gebruik van op afstand bestuurbare en potentieel dodelijke robots. Volgens tegenstanders betekent het toestaan van ‘killer robots’ een verdere militarisering van de politie, die volgens hen toch al te agressief is tegen arme en achtergestelde groepen in de stad.

Toezichthouder van de politie Connie Chan zegt de zorgen over het gebruik van dodelijke robots te begrijpen, maar dat het comité waarvan ze deel uitmaakt de inzet ervan volgens de wetten van de staat Californië moet goedkeuren. De stemming in het toezichthoudende comité viel met 8-3 uit in het voordeel van de inzet van dodelijke robots.

Politiewoordvoerder Allison Maxie laat weten dat The San Francisco Police Department momenteel geen beschikking heeft over standaard met wapens uitgeruste robots en ook geen plannen heeft om robots van schietwapens te voorzien. Maar de politie wil wel met explosieven uitgeruste robots kunnen inzetten om „gewelddadige, gewapende en gevaarlijke verdachten uit te schakelen of te desoriënteren als er levens op het spel staan”, zegt Maxie. „Zulke robots zullen alleen ingezet worden in extreme situaties.”

Verzet tegen ‘killer robots’

Voorzitter Albert Fox Cahn van het Surveillance Technology Oversight Project zegt tegen The Washington Post dat San Francisco een gevaarlijk precedent schept. „Naar mijn weten is dit de eerste stad die een wet aanneemt die de inzet van killer robots toestaat.”

Het gebruik van killer robots stuit ook wereldwijd op verzet. Zo werd in 2013 de internationale campagne ‘Stop Killer Robots’ opgezet en roepen wetenschappers, religieuze leiders, vredesactivisten en mensenrechtenadvocaten op te stoppen met de ontwikkeling ervan.

In de Verenigde Staten werd in 2016 voor het eerst een met explosieven uitgeruste robot ingezet. Toen werd een schutter in Dallas gedood, die vijf agenten had doodgeschoten. In Dallas was er vooraf geen duidelijk wettelijk kader voor de inzet van de robot, maar werd twee jaar later door een jury vastgesteld dat de politie geen onrechtmatig geweld had gebruikt.