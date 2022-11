Politie houdt ontsnapte tbs’er aan die vrouw neerstak in Soest

De politie heeft een tbs’er gearresteerd die woensdag in Soest een vrouw neerstak. Hij ontsnapte eerder op de dag uit de Pompekliniek in Nijmegen, zo meldt de politie. Het slachtoffer, een 27-jarige vrouw, raakte zwaargewond bij het steekincident.

Rond half 2 kreeg de politie in Utrecht meerdere meldingen van een ernstig incident in een woning aan de Smitsweg. De politie trof de gewonde vrouw in het huis aan, ze was meerdere keren gestoken. Volgens de politie is haar toestand stabiel.

De 31-jarige man ontsnapte woensdagochtend aan het toezicht van zijn begeleider tijdens een verlof buiten de hekken van de tbs-kliniek in Soest. Daarna zou hij bij iemand in de auto zijn gestapt en zijn weggereden. Na de ontsnapping ging een speciaal politieteam naar de man op zoek. Aan het einde van de middag is de tbs’er aangehouden in Bergschenhoek (Zuid-Holland). Waarvoor de man vastzat in de Pompekliniek is niet bekend.

In een reactie zegt de Pompekliniek dat er onderzoek zal worden gedaan naar het incident. Het is nog niet bekend of op korte termijn maatregelen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld het intrekken van verloven. Afgelopen zomer ontsnapten ook al twee mannen uit de Pompekliniek, via een gat in het hek. Een van de twee mannen is nog steeds op de vlucht. Sinds 15 november staat de man op de Nationale Opsporingslijst.