Oprichter Oath Keepers schuldig bevonden aan opruiing voor Capitoolbestorming

Oprichter en leider Stewart Rhodes van de uiterst rechtse militiegroep Oath Keepers is door een jury in Washington schuldig bevonden aan „opruiende samenzwering” voor de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari vorig jaar, meldt persbureau Reuters. Hij kan daar een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar voor krijgen. De strafmaat wordt later nog door een rechter bepaald.

De militiegroep Oath Keepers en andere fanatieke aanhangers van Donald Trump hoopten te voorkomen dat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden formeel werd bekrachtigd door het Congres. Rhodes is een van de meest prominente betrokkenen bij de aanval op het Capitool die tot nu toe zijn aangeklaagd.

Lees ook deze reportage over de rechtszaak tegen Rhodes: Op 6 januari stond hij midden in het oproer, nu voor de rechter

Rhodes en vier medeverdachten werden onder meer beschuldigd van het opzetten van een „snelle reactiemacht”, die was uitgerust met vuurwapens en vanuit een hotel in Virginia snel naar Washington kon optrekken als ze werden opgeroepen. Naast Rhodes werd in deze zaak alleen Kelly Meggs schuldig bevonden aan opruiing. Wel werden alle vijf verdachten schuldig bevonden aan het verhinderen van het vaststellen van de verkiezingsuitslag.

Leden Oath Keepers onder de aanvallers

Rhodes bestormde zelf het Capitool niet, maar ging voor en na de aanval wel op de foto met leden van Oath Keepers die binnen waren geweest. Hij zei tegen de jury geen plannen te hebben gehad voor het bestormen van het Capitool en pas na afloop van de aanval te hebben gemerkt dat er leden van Oath Keepers onder de aanvallers waren. Maar volgens de jury was er wel degelijk sprake van een vooropgezet plan om geweld te gebruiken. De jury was drie dagen in beraad alvorens uitspraak te doen.

Stewart Rhodes richtte de uit voormalige en huidige Amerikaanse militairen, wetshandhavers en eerstehulpverleners bestaande militiegroep Oath Keepers in 2009 op. De leden hebben gezworen de Amerikaanse grondwet te beschermen en verschijnen vaak zwaarbewapend bij protesten en politieke evenementen. Rhodes valt op door het ooglapje dat hij draagt, omdat hij zichzelf ooit per ongeluk met een wapen in zijn gezicht schoot.