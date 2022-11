Op Hawaii is de grootste actieve vulkaan ter wereld uitgebarsten

Kokende lavastromen en rook komen sinds maandagochtend uit de grootste actieve vulkaan ter wereld: Mauna Loa op Hawaii. Lava schiet tot wel zestig meter de lucht in, zeggen Hawaïaanse autoriteiten. Het is de eerste uitbarsting van de vulkaan in 38 jaar. Tot nu toe heeft de lava geen bewoonde gebieden bereikt, maar autoriteiten hebben ruim 200.000 inwoners gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.