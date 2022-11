Onlangs gepensioneerde wielrenner Davide Rebellin (51) overleden na aanrijding

De Italiaanse wielrenner Davide Rebellin is woensdag op 51-jarige leeftijd overleden na een aanrijding met een vrachtwagen tijdens een trainingsritje, melden Italiaanse media. Rebellin was tot voor kort nog wielerprof, maar ging na de Veneto Classic vorige maand met wielerpensioen.

De aanrijding vond plaats in het plaatsje Montebello Vicentino, in het noorden van Italië. Hij was volgens Italiaanse media op slag dood. De vrachtwagenchauffeur zou zijn doorgereden.

Rebellin was dertig jaar lang profwielrenner en won in 2004 de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Ook was hij drie keer de sterkste in de Waalse Pijl en pakte hij in 1996 een etappezege in de Ronde van Italië.

Tussen 2009 en 2011 was de Italiaan twee jaar geschorst vanwege dopinggebruik. Na zijn schorsing kwam hij nooit meer terug op zijn oude niveau, maar hij bleef wel tot op een voor een wielrenner hoogbejaarde leeftijd van 51 jaar actief als prof.