Ongehoord Nederland opnieuw kritisch beoordeeld door ombudsman NPO

Omroep Ongehoord Nederland heeft opnieuw de Journalistieke Code van de publieke omroep geschonden op het punt van betrouwbaarheid, door het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie. Dat stelt de Ombudsman van de NPO, Margo Smit, vast na een tweede onderzoek naar de rechts-radicale omroep van directeur Arnold Karskens. Het onderzoek omvat 23 uitzendingen van Ongehoord Nieuws, het lunchprogramma dat tweemaal per week op NPO1 te zien is.

Meest omstreden in de onderzochte periode was een uitzending van Ongehoord Nieuws op 15 september, waar ruim 1700 klachten over kwamen. Willekeurige internetfilmpjes van geweld tegen witte mensen door zwarte mensen werden opgediend als bewijs voor ‘anti-blank’ racisme, waarbij presentatrice Raisa Blommestijn het n-woord gebruikte. „Wat dat beeldgebruik betreft is de code geschonden”, concludeert Smit. In een persbericht stelt ze de vraag of de publieke omroep „als waardengemeenschap en op grond van de volgens de Mediawet uit te dragen gezamenlijke waarden dergelijke inhoud wenst te faciliteren”. Maar „daarop ziet de ombudsman niet toe”.

Lees ook: Media-advocaat ‘Ongehoord Nederland uit bestel zetten is onontgonnen gebied’:

Wel haalt ze het principe ‘do no harm’ aan, ofwel: kwets niet nodeloos. „ Dat heeft niets te maken met politieke correctheid. Dat is, simpelweg, een kwestie van professionele ethiek.”

Karskens heeft al erkend dat de filmpjes bij het item beter in context geplaatst hadden moeten worden, maar heeft zich er niet voor verontschuldigd. Blommestijn zei niet de intentie te hebben gehad te kwetsen.

Het NPO-bestuur is al voornemens een tweede sanctie op te leggen, waarmee de gang naar staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) gemaakt kan worden met het verzoek de erkenning in te trekken. De eerst sanctie volgde op de conclusie van de ombudsman in juni, dat ON de journalistieke code stelselmatig schendt. Het NPO-bestuur besloot toen tot een sanctie van 93.000 euro: 2,5 procent van het jaarbudget van de omroep.

De hoogte van de tweede sanctie wordt volgende maand bekend, nadat ON langer de tijd kreeg om te reageren op het voornemen van het NPO-bestuur. Het gaat de NPO om een gebrek aan samenwerkingsbereidheid die „toerekenbaar is aan ON”. De conclusie van de ombudsman nu speelt daarbij geen rol.

Ongehoord Nieuws is sinds afgelopen zomer gecategoriseerd als opinieprogramma. Volgens Smit maakt dat voor het eerbiedigen van de Journalistieke Code niet uit. Net als in juni stelt Smit vast dat interviewers niet scherp bevragen. Ze leggen „meer rode lopers” uit dan dat ze vragen om onderbouwing. Een van de weinig verbeteringen die ze constateert is de correctie-rubriek, waarin onder meer de verspreiding van nepnieuws over RIVM-directeur Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel is rechtgezet, nadat Blommestijn sprak over corruptie op basis van een vals bankafschrift en een podcastuitzending van Gijrath & De Vlieger.

Maar volgens Smit is zo’n correctie-rubriek onvoldoende. „Om te kunnen volgen of een omroep een eventuele uitgesproken intentie tot verbetering omzet in journalistieke praktijk, zal systematische monitoring moeten worden opgezet door de toezichthoudende organen. Die is er nu niet.”

Ongehoord Nederland noemt het rapport „in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief”. Volgens het bestuur interpreteert Smit feiten „vanuit de heersende meerderheidsvisie”, stelt het na een eerste „globale lezing”. „Wij maken ons ernstige zorgen over deze eenzijdigheid.”