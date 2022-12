Nieuwe oogst kunstboeken: Van Gogh, Mondriaan en cactussen

Bij de bekerplant lijkt een kikker koppeltje te duikelen





Is botanische kunst echte kunst? Bladerend door Floralia. Botanische kunst door de eeuwen heen lijkt dat een oneerbiedige vraag. Het fraai geïllustreerde boek begint met Leonardo da Vinci, Jan van Eyck en Albrecht Dürer. Maar de grote namen zijn niet de hoofdpersonen, en de auteur van dit boek is geen kunsthistoricus maar een botanist. Martyn Rix deed zijn werk vanuit de Royal Botanical Gardens te Londen, beter bekend als Kew Gardens. Dit boek kan gerust een levenswerk heten: de eerste editie verscheen ruim tien jaar geleden; Floralia is de eerste Nederlandse vertaling, gebaseerd op een herziene editie.

De nadruk ligt op de collectie van Kew Gardens en op de hoogtijdagen van het genre; de periode 1750-1850. Maar Rix schetst ook de context en begint met de vroegste realistische afbeeldingen van bloemen en planten. Die zijn te vinden in de dertiende eeuw, zowel op Kreta als in China, en ze stonden op vazen, fresco’s en soms ook op papier. Enigszins gestileerd en schematisch, en dus nog niet in de eerste plaats bedoeld om informatie over te dragen. Interessant wordt de natuur op middeleeuwse schilderijen: bloemen worden meestal afgebeeld vanwege hun symbolische betekenis, maar de afbeeldingen worden wel steeds nauwkeuriger; het gaat gelijk op met de steeds realistischer afbeeldingen van menselijke gezichten.

Martyn Rix: Floralia. Botanische kunst door de eeuwen heen. Vert.

Joost Mulder ●●●●● . Vert.Joost Mulder HL Books , 256 blz. € 39,90.

In de zeventiende eeuw scheiden de wegen van botanische kunst en bloemkunst. Schilders van stillevens zien er geen bezwaar in om boeketten af te beelden waarin bloemen zitten die nooit tegelijk bloeiden, maar dat zal de botanist nooit doen. Een tak met bloem wordt feitelijk afgebeeld, en daarnaast staat vaak ook nog de ontmantelde versie: losse blaadjes, bloembladen, vruchten (soms ook zelfs een doorsnede): deel en geheel.

De illustraties worden steeds functioneler. Hoe fraai ook: het is toegepaste kunst, niet primair gecreëerd met de bedoeling om de toeschouwer met schoonheid te overvallen maar om te laten zien hoe het echt is. Van Goghs zonnebloemen of waterlelies van Monet zul je dus ook niet aantreffen. Botanische kunst ontwikkelt zich parallel aan de wetenschap van de biologie, en ook ontdekkingsreizen leveren steeds nieuw materiaal op. De illustratoren werken meestal in dienst van wetenschappers en gingen vaak mee op reis.

In Floralia zijn afbeeldingen verzameld uit Engelse kruidenboeken (gedetailleerde pentekeningen zonder kleur), servies uit Turkije (juist weer zeer kleurrijke en meer schematische afbeeldingen), en ingekleurde gravuren uit Italië en Duitsland: de techniek die je in die beginperiode het meest ziet. En vanaf het moment dat de artistieke ambities van de botanische kunst geen rol meer lijken te spelen, wordt het vrijwel ondoenlijk om kunstenaars te onderscheiden. En juist daarom wordt het leuk om op details te gaan letten. Zoals de kikker die koppeltje lijkt te duikelen op een tekening van een bekerplant uit Noord-Amerika van Robert Catesby (1572-1605), de keurige ordening op de illustraties die Georg Ehret (1708–1770) maakte bij de classificatie van Linnaeus, de verrassende collagetechniek van Mary Delan-Grenville (1700-1788) of de dreigende wolkenlucht die een van de illustratoren bij R.J. Thornton blijkbaar beschouwde als de natuurlijke habitat van de drakenwortel.

Maar dit soort nuances vormen de uitzondering: de meeste bloemen zijn afgebeeld tegen een neutraal witte achtergrond, waarbij realisme en informatieoverdracht het doel vormen, en dat maakt de illustraties tijdloos; vaak kun je alleen aan het lettertype van een bijschrift zien of het om eeuwenoude tekeningen gaat.

Rix geeft tientallen minibiografietjes van de kunstenaars, en vertelt over de omstandigheden waarin hun arbeid tot stand kwam – over hoe Maria Sybilla Merian (1647-1717) naar Suriname kon reizen, over Sir Joseph Banks (1743-1820), die zijn Australische vondsten meenam naar Kew Gardens, waar hij directeur was en over George Maw (1832-1912) die tijdens zijn reizen als zakenman en archeoloog ook op zoek ging naar onbekende planten, en een standaardwerk over de krokus schreef.

Veelzijdige levensverhalen die resulteerden in honderden illustraties in een sterk vergelijkbare stijl. Want de ene prachtig afgebeelde bloem na de andere bijzondere plant passeert de revue, maar je moet wel een enorme kenner zijn om de stijl van een vroeg-negentiende-eeuwse orchidee te kunnen onderscheiden van die van een laat-twintigste-eeuwse cactus. Het is kunst waarbij de maker zijn of haar persoonlijkheid op de achtergrond dient te houden – misschien is dat wel een mooie omschrijving van wetenschap.

Adrian Davids verrassende sprongen door de kunstgeschiedenis





Kunst versus schoonheid: is het niet juist de bedoeling dat die twee bondgenoten zijn, in plaats van tegenover elkaar te staan? Dat is zonder twijfel de reflex waarop kunstverzamelaar Adrian David mikt met zijn titel Kunst versus schoonheid, een beknopte boek over vernieuwing in de kunst. Hij vertelt hierin over het bekende mechanisme dat vernieuwing in de kunst meestal gepaard gaat met een confrontatie met de smaak van de conventies.

Zo paradeert David op een springerige en ogenschijnlijk nogal willekeurige manier door de kunstgeschiedenis, van Caravaggio via Ensor, Richter, Koons, Manet naar Banksy, Da Vinci, Warhol, en weer terug naar Goya en Courbet: allemaal kunstenaars die in eerste instantie niet mooi werden gevonden.

Adrian David: Kunst versus schoonheid. Wanneer stenen met eieren dansen. ●●●●● Kunst versus schoonheid. Ludion , 112 blz, €22,50.

De verbanden en sprongen brengen de verrassing, want de observaties en conclusies zijn vaak nogal vlak en absoluut, alsof hij de contemporaine manifesten recht wil doen: „Marcel Broodthaers was een cultureel icoon die de kunstliefhebber beroerde. Hij creëerde de leegte in de kunst en opende hiermee de dialoog over de geldigheid van de kunst.” Of, over de ‘geniale kunstenaars’ Picasso en Beethoven: „Nooit hebben ze de schoonheidsnorm van hun tijd gevolgd, wel creëerden zij de vernieuwing, die hun tijd flink vooruit was.” En: „Geld motiveert de kunsthandel, maar leidt tot een fout gedrag.” Het zijn geen opmerkingen waar je je een buil aan kan vallen.

Het wortdt spannender wanneer we dichter bij het heden komen. Het getuigt van lef dat David NFT’s behandelt, kunst waarbij het niet draait om een fysiek kunstwerk, maar om digitale eigendomsrechten. De lappendeken van Beeple (een digitale collage van 5.000 afbeeldingen die Beeple tussen 2007 en 2020 dagelijks maakte, waarvan sommige afbeeldingen simpele tekeningen zijn en andere ingewikkelde 3D-beelden) is niet te bezichtigen. Maar wie dat zegt volgt dus de lijn van conservatisme, zoals David die omschrijft. Als het Beeple vergaat zoals met de meeste kunstenaars in dit boek, dan volgt na deze afwijzing een herziening van het oordeel, en een nieuw paradigma.

Dat leek ook even het geval toen ‘Everydays — The First 5000 Days’ werd geveild. Beeple was in een klap een van de duurste levende kunstenaars. Hoewel dit boek afgerond lijkt te zijn voor de ineenstorting van de NFT-markt, kondigt David al aan dat de kunstwereld zich niet al te zeer zal laten afleiden door de „hedendaagse veilingtrucs”, maar zich nog steeds zal laten leiden door de „oude kunstwaarden”.

In het geval van de cryptokunst is die voorspelling (vooralsnog) uitgekomen.

Combinatie lichtvoetige tekst en veel beeld werkt als een tierelier





‘Soms gaat dat zo: je wil wel vrienden zijn, maar het lukt niet goed”, staat er bij een tekening van twee ruzie-makende mannetjes op straat voor een terras. Het zijn Vincent van Gogh en Paul Gauguin die hier zijn afgebeeld. Laatstgenoemde was naar Arles gekomen om met Vincent ideeën over kunst uit te wisselen, om ervoor te zorgen dat Vincent van Gogh wat minder eenzaam zou zijn en vooral omdat Theo van Gogh hem dat had gevraagd, iemand van wie hij financieel flink afhankelijk is dankzij diens Parijse kunsthandel, leggen de auteurs uit. Maar „alles liep anders dan dat Vincent had gehoopt. Hard werken en ruziemaken, dat ging niet goed samen. Niet alleen Vincents lijf was moe, maar ook zijn hoofd.”

Nienke Denekamp, René van Blerk en Geert Gratema: De grote Vincent van Gogh Atlas. ●●●●● Rubinstein , 160. blz. € 19,99 (na 1 jan. € 24,99).

Het zijn enkele zinnetjes die uit De grote Vincent van Gogh Atlas, maar ze zijn typerend voor het geheel: op een lichte manier worden onderwerpen aangesneden zonder dat er omheen gedraaid wordt. In hoog tempo ga je door het leven van Van Gogh. De hiervoor aangehaalde zinnen vormen bijvoorbeeld de opmaat voor het oor. Vincent van Gogh deed door de moeheid in zijn hoofd „iets vreselijks: hij sneed zijn eigen linkeroor af.” Naast de opmerking staat in deze rijk geïllustreerde atlas de schets van een arts die jaren later getekend had wat er van Van Goghs oor nog over was: een eigenwijs uitstekend lelletje.

De combinatie van lichtvoetige tekst en veel beeld werkt als een tierelier, en is vergelijkbaar met die kinderklassieke cd’s van enkele jaren terug als Beethoven woont boven of Vivaldi en het geheim van de nachtegaal. Hierin vertelt een kind over zijn leven in de buurt van de componist, waarbij de muziek gekoppeld wordt aan de gebeurtenissen op de cd. Het waren spannende verhalen en voor de rest van je leven herken je de melodieën op basis van de eerste noten.

Nu is dat bij Van Gogh minder ingewikkeld, zijn werk herken je doorgaans direct, maar ook hier wordt het verhaal verteld aan de hand van zijn werken, brieven, oude foto’s en nieuwsberichten. Op meelevende toon wordt verteld hoe hij eerst in alles leek te mislukken („Zus Anna bedacht zelfs dat hij maar gewoon bakker moest worden. Stel je voor dat de beroemdste schilder ter wereld naar zijn zus had geluisterd!”), over de vele plannen die hij had („Vincent kocht voor zichzelf een hoge hoed, want dat was mode in Londen. Hij voelde zich nu echt een wereldburger”), over de constante geldproblemen, de therapieën en vooral over de somberte, de eenzaamheid, het manische en de zelfmoord. Behalve een les kunstgeschiedenis krijg je er gewoon een les in het leven bij.

Schilder worden in Parijs: werken boven rottende dieren

Wat hebben Karel Appel, Piet Mondriaan, Kees van Dongen, Jan Cremer, Jan Wolkers en Isaac Israëls gemeen? ‘Allemaal schilders’ is op zichzelf een goed antwoord, maar het gaat erom dat ze zich in Parijs ontwikkelden tot kunstenaars van internationale faam. In het boek Ezel in Parijs behandelt Diederik Stevens verschillende Nederlandse schilders die in Parijs een belangrijke ontwikkeling doormaakten. Doorgaans nog arm en onbemind in de kunsten, wonend in Parijs, dat schept een band zou je denken. Maar dat was niet zo.

Halverwege de jaren vijftig kregen velen mot met Karel Appel en in de laten jaren zestig bijvoorbeeld was er wel een regelmatig samenkomen, maar van een kunstenaarskolonie of artistieke kruisbestuiving was geen sprake, schrijft Stevens. „De onderlinge verbintenissen stoelen hoofdzakelijk op het ‘Hollandse kunstenaar in den vreemde’ zijn. Ze treffen elkaar bijvoorbeeld bij het Institut Néerlandais aan de Rue de Lille, waar aan de georganiseerde culturele activiteiten steevast gratis jeneverrecepties kleven. Ook het je ‘binnenlullen’ bij belangwekkende vernissages in de stad staat bij de Nederlanders bijna wekelijks op de agenda.”

Ezel in Parijs is een fijne reisgids, zonder kaarten overigens, door het Parijs waar Nederlandse kunstenaars zich vestigden en vertoefden. Je leest bijvoorbeeld over de enorme ateliers aan de Rue Monge die Corneille in 1950 geschikt vindt, maar waar een nadeel aan de ruimte kleeft: het stinkt er. Op de benedenverdieping worden rottende dierenhuiden gedroogd en aan de overkant is een leerlooierij. Je wordt ook meegenomen naar de plekken van kroegentochten, volgt de tochten van Israëls en de schrijver Frank Erens, hebt galeries en academies op een rijtje en leest over de bezoeken van Jan Wolkers aan de dierentuin van Vincennes. Je wordt deelgenoot gemaakt van Fluxus-avonden waar de vrouw van de Japanse kunstenaar Tetsumi Kudo met het nieuwste werk van haar man loopt, te weten een gevuld condoom met een roze strik. ‘Instant sperm of the artist’ heet het werk. Of de ‘Schandaalzaal’ in 1905 waar Kees van Dongen hoon oogstte met zijn „doeken vol expliciete, rabiaat gekleurde dames”, waar ook de term fauvisme werd geboren.

Ezel in Parijs is te opsommerig om echt achter elkaar te lezen, ondanks leuke anekdotes, maar biedt een fijne reisgids door Parijs, zelfs als het gaat om de gebouwen die verdwenen zijn.

Onontbeerlijk realisme, dat is de ware kunst

„Dit is een poging om een beeld te geven van Jan Veth”, schrijft historicus Johan Huizinga in 1927 in het voorwoord van zijn biografie van schilder Jan Veth. Voor een kunstenaarsbiografie volgt daarna de opvallende mededeling: „Wie hier te weinig Veths kunst zelf beschouwd of beschreven vindt, zij overtuigd dat dit met opzet is nagelaten. Kunst mag men wellicht ietwat meer tegenwoordig veel geschiedt voor zichzelf laten spreken.”

Huizinga’s Leven en werk van Jan Veth verscheen in 1927, twee jaar na de dood van Veth. De twee waren bevriend, zaten beiden in de redactie van het literaire tijdschrift De Gids en hielden er grotendeels dezelfde opvattingen over kunst op na. Huizinga’s biografie zou nu niet meer zo geschreven worden – de bewondering druipt soms van de pagina’s af – en toch is het boek nog steeds de moeite waard (en mooi heruitgegeven met veel afbeeldingen van zijn werk in kleur). Je leest niet alleen over het leven van Veth, maar leert toch ook veel over de waarden en normen van die tijd. Zo typeert Huizinga de werkdrift van Veth bijvoorbeeld als volgt: „Een buitengewoon sterk gevoel voor geestelijke proportie, een fijn kwaliteitsgevoel, een volslagen vrijheid van voorkeur, dat waren de enige dingen, die de grote wijdte van Veths kunstliefde bepaalden. [...] Er was eigenlijk maar één inzicht, dat voor hem het karakter van een beginsel aannam: de overtuiging dat de kunst alleen gezond kan blijven door een telkens hernieuwde aanraking met de natuurlijke werkelijkheid.”

Johan Huizinga: Leven en werk van Jan Veth. ●●●●● Querido Facto , 302. blz. € 27,99.

Natuurlijk begint ook Huizinga gewoon bij het begin: de jeugd, het opbouwen van een bestaan en de aanvankelijke onzekerheid. Zo schrijft Veth begin 1886 over zichzelf: „Zeer vaak draag ik het gevoel bij me van een soort zondagskind te zijn, ofschoon nog nooit enig resultaat mij dat bewezen heeft. Dit bezorgt mij veel verdriet. In de wereld maak ik een treurig figuur!” En ook over hoe in 1888 nog in het Handelsbladde portretten van Veth weinig enthousiast worden ontvangen, als een recensent schrijft „dat niemand er voortaan plezier in zou hebben, zijn tronie aan Veths groen-grijze verven over te geven”.

Veth wordt steeds bekender, zowel vanwege zijn schilderkunst, maar ook door zijn stukken over kunst en bijdragen aan het literaire tijdschrift van de Tachtigers, De Nieuwe Gids, een blad waarin de ivoren toren in hoog vaandel stond. Ondertussen breidt ook zijn gezin uit. Anno 2022 is het tamelijk verbijsterend dat elke vorm van psychologisering ontbreekt. Zo lees je hoe Huizinga de dood van Veths dochter wegzet in een bijzin: „De zorgen om ziekte en tegenspoed bleven mild genoeg, om samen gedragen te worden; slechts éénmaal trad de dood binnen: een dochtertje stierf een paar maanden oud. De materiële zorgen werden met het jaar minder.” Maar dat was wellicht ook omdat Huizinga, zelf een zoon verloren in 1920, niet te dicht bij dat verdriet wilde komen. Ook opvallend is dat de vrouw van Jan Veth, Anna, er nauwelijks in wordt meegenomen – dat was op eigen verzoek, is te lezen in het informatieve nawoord van Huizinga-biograaf Anton van der Lem.

Uiteindelijk is Leven en werk van Jan Veth dan ook meer een cultuurgeschiedenis met Veth als rode draad. Een cultuurgeschiedenis van een kunstenaar met een „scherp observerend vermogen” en „pijnlijk getrouw realisme, welke de kunst niet ontberen kan”. Kom daar nog maar eens om.

Op 12 februari 2023 opent de eerste grote overzichtstentoonstelling over de schilder en kunstcriticus Jan Veth in het Dordrechts Museum.