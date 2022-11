Na aanhoudend protest versoepelen twee Chinese steden coronaregels

In twee grote Chinese steden wordt een deel van de strenge coronamaatregelen afgeschaft. Dat hebben de autoriteiten van Guangzhou en Chongqing woensdag bekendgemaakt. Maandag versoepelde China ook al regels in een aantal steden. Het besluit van de twee grote steden - Guangzhou telt ruim 15 miljoen inwoners, Chongqing meer dan 30 miljoen - komt op een moment dat Chinezen door het hele land protesteren tegen de strenge coronaregels van de overheid.

Autoriteiten van de stad Guangzhou spreken van het „optimaliseren” van de corona-aanpak. In de stad zullen onnodige beperkingen opheven worden, zeggen de autoriteiten, om de economische impact en andere „ongemakken” te verminderen. Om welke maatregelen het precies gaat en hoe vergaand de versoeplingen zijn, is nog niet duidelijk. Wel werd in Guangzhou enkele dagen geleden al besloten dat inwoners zich niet meer dagelijks hoeven te laten testen. De Chinese bevolking heeft vanwege de strenge maatregelen weinig immuniteit opgebouwd, daardoor dreigt een grote uitbraak van de zeer besmettelijke omikronvariant.

In China gaan mensen al dagenlang massaal de straat op om te protesteren tegen de ingrijpende en vrijheidsbeperkende coronaregels in het land. Grootschalig protest is zeldzaam in China, waar de overheid geen kritiek duldt op haar beleid. Maar door de zeer strenge coronaregels in het land is de frustratie bij de bevolking groot. Na een flatbrand in de stad Ürümqi vorig weekeinde, waarbij tien mensen om het leven kwamen, braken op verschillende plekken in China grote protesten uit.