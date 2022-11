Twee jongetjes van een jaar of acht en een wat jonger meisje bellen aan. Ze vragen of ik een heitje voor een karweitje heb. Er ligt nog wat karton voor de papierbak dat ze wel weg kunnen brengen. Ik sprokkel 1,50 euro voor de deal bij elkaar en zeg erbij dat het mijn laatste geld is. Vrolijk gaan ze op pad, alleen het meisje komt nog even terug en vraagt bezorgd: „Heeft u nu helemaal geen geld meer?”

