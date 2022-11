Kleurrijke leider Jiang Zemin bracht China rijkdom, maar geen vrijheid

Een „groot marxist” en „een grote proletarische revolutionair” noemt de Communistische Partij van China (CPC) voormalig partijleider en president van China Jiang Zemin, die woensdag op 96-jarige leeftijd overleed aan leukemie. Dat is niet hoe de bevolking hem zal gedenken. Voor velen werd Jiang in zijn nadagen juist een soort mascotte van een vrijer, uitbundiger en dynamischer China waar onder de huidige president Xi Jinping niets van over is gebleven.

In 2017, toen Jiang tijdens het 19de partijcongres van de Communistische Partij oneerbiedig in slaap sukkelde, werd hij opeens populairder dan hij tijdens zijn presidentschap van 1993 tot 2003 ooit was geweest.

Hij gaapte en sliep, terwijl president Xi zijn drie uur durende openingsspeech uitsprak. Het leidde tot hilariteit op sociale media. Filmpjes van Jiang die met zijn grote, vierkante bril door een nog groter, verlicht vergrootglas de speech van Xi probeerde te lezen, gingen viraal. Jiang werd ook het symbool voor de tijd waarin China zijn grootste economische bloei beleefde.

Geen bloed aan zijn handen

Jiang dankt zijn benoeming als hoogste partijleider in 1989 aan de studentenopstanden van dat jaar. Nadat zijn voorganger Zhao Ziyang het veld moest ruimen toen hij sympathie toonde voor de studenten op het Plein van de Hemelse Vrede, was het moeilijk om een opvolger te vinden die niet direct zelf bloed aan zijn handen had, maar die wel in de pas zou lopen.

Deng Xiaoping, de machtige leider achter de schermen, haalde daarom Jiang, toen nog de onopvallende partijleider van Shanghai, naar Beijing. Jiang was acceptabel omdat Deng dacht dat de bureaucraat zonder morren zou doen wat hij hem voorschreef. En hij was acceptabel voor de bevolking omdat de studentenopstanden in Shanghai relatief vreedzaam en zonder bloedvergieten waren verlopen. Jiang maakte China, dat na 1989 internationaal volledig alleen stond en waartegen onder meer wapensancties waren afgekondigd, bovendien stapsgewijs ook weer acceptabel als partner voor de buitenwereld.

Jiang Zemin en de toenmalige Britse kroonprins Charles bij de overdracht van Hongkong aan de Volksrepubliek China in 1997. Foto Kimimasa Mayama/Reuters

Onder Jiang kwamen Hongkong en Macau respectievelijk in 1997 en 1999 weer onder Chinees bestuur: een belangrijke stap in de hereniging van het moederland. Jiang, die Engels sprak, gaf tijdens een bezoek aan de VS in 2000 een memorabel interview aan CBS, waarin hij duidelijk maakte dat China graag wilde samenwerken met de VS, maar dat China nu eenmaal wel voor een ander politiek systeem had gekozen.

Fabriek van de wereld

Maar Jiang zal vooral de geschiedenisboekjes ingaan als de man die China’s economie tot ongekende bloei bracht. Samen met zijn premier Zhu Rongji loodste hij China in 2001 binnen bij de Wereldhandelsorganisatie WHO op voor China zeer gunstige voorwaarden. Het was kort na zijn charme-tour in de VS, waarin hij onder meer de regel „alle mensen zijn gelijk geschapen” citeerde van de Amerikaanse president Abraham Lincoln. Het lidmaatschap van de WHO was essentieel voor het scheppen van de voorwaarden waaronder China kon uitgroeien tot de onbetwiste fabriek van de wereld.

Ook zette hij de revolutionaire stap om privéondernemers, de oude kapitalistische vijanden, toe te laten als lid van de CPC. Dat deed vooral in het buitenland het idee postvatten dat China „eigenlijk helemaal niet meer communistisch was”, dat markteconomie de planeconomie op den duur volledig zou verdringen en dat de CPC dan ook vrijwel vanzelf zou wegsmelten.

De ongebreidelde economische groei onder Jiang leidde ook tot een vrijwel ongebreidelde corruptie

De ongebreidelde economische groei onder Jiang leidde ook tot een vrijwel ongebreidelde corruptie, omdat de éénpartijstaat politiek gezien wel oppermachtig bleef. Daardoor hadden ambtenaren en de staat privileges te vergeven waar ondernemers veel smeergeld voor over hadden. Ook hadden partijleden de eerste keuze bij de privatisering van staatsondernemingen. Veel bedrijfseigenaren droegen een dubbele pet: ze waren bijvoorbeeld zowel de baas van een kolenmijn als de plaatselijke partijleider.

Onbuigzame kant

Een politieke hervormer was Jiang dan ook zeker niet. Hij kwam met de term „socialistische markteconomie”, een systeem waarbij kapitalisme en de communistische éénpartijstaat hand in hand konden optrekken, en waarin de economische groei de steun voor de Partij juist moest versterken.

Zachtaardig was hij evenmin: onder Jiang werd de religieuze beweging de Falungong onbarmhartig vervolgd. Jiang zag de beweging als een bedreiging voor de almacht van de CPC, zeker nadat de Falungong zonder dat het veiligheidsapparaat daar ook maar iets van had opgevangen een massale sit-in pal voor de poorten van Zhongnanhai – het bestuurscentrum van de CPC – wist te organiseren.

Zijn harde, onbuigzame kant lijkt onder zijn huidige fans in China zo goed als vergeten: die willen hem zich vooral herinneren als een kleurrijk leider die zijn volk de ruimte gaf zo rijk mogelijk te worden en te doen wat ze wilden, zolang ze zich maar verre van de politiek hielden.

In China gaat de vlag halfstok op het Plein van de Hemelse Vrede, bij de Grote Hal van het Volk en bij alle Chinese vertegenwoordigingen in het buitenland. Dat zal in elk geval duren totdat er een datum voor zijn begrafenis is afgekondigd.