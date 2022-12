Kandidaat-senatoren trekken zich terug van PvdA-lijst Eerste Kamer

Twee kandidaat-senatoren van de PvdA hebben zich teruggetrokken van de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen vanwege een meningsverschil. Het gaat om voormalig wethouder Hamit Karakus en oud-partijvoorzitter Ruud Koole. Dat bevestigt Karakus woensdagavond aan NRC na berichtgeving van de NOS. Hij en Koole vertegenwoordigen de PvdA in de huidige Eerste Kamer, maar dreigden op een onverkiesbare plek op de lijst te komen en zouden zich om die reden hebben teruggetrokken. Karakus wilde daar woensdagavond niet op reageren, wel beklemtoonde hij lid te blijven van de partij.

Lees ook: Jesse Klaver wil gezamenlijk programma GroenLinks-PvdA bij verkiezingen Tweede Kamer

Volgens de NOS is er binnen de sociaal-democraten onenigheid tussen de partijcommissie en het partijbestuur: laatstgenoemde wilde Karakus en Koole op een onverkiesbare plaats zetten, in tegenstelling tot de commissie. Onder leiding van oud-partijleider Job Cohen had de commissie juist geadviseerd Koole op de tweede plek van de kandidatenlijst te zetten, maar het bestuur wilde hem op plek acht zetten. Mei Li Vos, de huidige fractievoorzitter van de PvdA, staat net als vier jaar geleden bovenaan de lijst. De sociaal-democraten hebben zes zetels in de Eerste Kamer.

Donderdag maakt de partij de lijst officieel bekend. Ook GroenLinks brengt dan de aspirant-kandidaten naar buiten. Het is de bedoeling dat de fracties van beide partijen na de verkiezingen volgend jaar in de Eerste Kamer samen één fractie vormen. In de zomer stemden zowel de leden van GroenLinks als die van de PvdA voor een gezamenlijke senaatsfractie. Binnen de PvdA was er ook steun voor een gezamenlijke kandidatenlijst, maar dat werd ontraden door het partijbestuur vanwege praktische bezwaren. Binnen beide partijen zijn zowel voor- als tegenstanders voor een intensievere politieke samenwerking.

Correctie (1 december 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Karakus en Koole zich terugtrekken van de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat klopt niet: het gaat om de Eerste Kamerverkiezingen. Dat is hierboven aangepast.