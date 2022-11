Inflatie in november sterk gedaald door stabilisering energieprijzen

De inflatie in Nederland was in november 11,2 procent, in vergelijking met de prijzen precies een jaar geleden. Dat maakte het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) woensdag bekend. Afgelopen oktober was de inflatie nog 16,8 procent. De fikse daling is vooral te wijten aan stabiliserende energieprijzen. Verder is de inflatie op leefkosten nagenoeg hetzelfde gebleven. Alleen de inflatie op voeding, alcohol en tabak is blijven stijgen.

Waar energie in oktober nog twee keer zo duur was als een jaar geleden, was het in november 40 procent duurder dan het jaar daarvoor. Het energiecijfer geeft echter een vertekend beeld, omdat de inflatie wordt berekend op basis van nieuw afgesloten energiecontracten. Veruit de meeste Nederlanders sloten in november geen nieuw energiecontract af, en voelen deze prijsschommelingen dus niet direct.

De inflatie in Nederland en in de rest van Europa wordt berekend volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Volgens het CBS is het „ een snelle raming op basis van nog onvolledige brongegevens”. Later op woensdag worden ook de cijfers voor de rest van Europa gepubliceerd.

