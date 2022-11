Gezondheidsraad: geluidsniveau clubs en poppodia moet fors omlaag

Het maximaal toegestane geluidsniveau voor muziek moet omlaag van 103 naar 100 decibel. Dat adviseert de Gezondheidsraad woensdag. De raad sluit daarmee aan bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de praktijk betekent het dat het geluid in clubs en op poppodia ongeveer de helft zachter moet. Het huidige convenant met daarin de norm van 103 decibel, loopt eind 2023 af.

De Gezondheidsraad wil de huidige preventiemaatregelen, zoals campagnes om oordoppen te promoten, doorzetten. In het advies is rekening gehouden met „ het belang van muziekbeleving” en „de waarde die mensen hechten aan muziek (maken)”. Het pakket maatregelen moet gehoorschade voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om oorsuizen, gehoorverlies en overgevoeligheid voor geluid.

De raad schrijft in het advies dat „gehoorschade onomkeerbaar is” en „veel invloed heeft op de levens van mensen”. Het kan ook leiden tot andere klachten, zoals slaap- en concentratieproblemen en psychische klachten. Bijna 40% van de mensen tussen de 12 en 35 jaar in zogeheten midden- en hoge-inkomenslanden, wordt blootgesteld aan potentieel schadelijke harde geluiden, schat de WHO.

Als het kabinet het advies overneemt, komt het in het nieuwe convenant te staan. De Tweede Kamer debatteert op 8 december over maatregelen om gehoorschade te voorkomen.