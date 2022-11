FT: ‘verdwenen’ Alibaba-oprichter Jack Ma woont al zes maanden in Tokio

Alibaba-oprichter Jack Ma, een van de rijkste zakenmannen van China, woont al zes maanden in het centrum van de Japanse hoofdstad Tokio. Volgens de Financial Times combineert hij daar zakelijke activiteiten met recreatieve bezoeken aan onder meer heetwaterbronnen en skiresorts. Ma verdween twee jaar geleden grotendeels van de radar, nadat hij het aan de stok kreeg met Chinese toezichthouders. Sindsdien dook hij nog enkele keren op, waaronder in Nederland en Spanje.

Sinds Ma zich in oktober 2020 tijdens een conferentie negatief uitliet over de Chinese financiële sector, worden de door hem opgerichte techbedrijven Ant en Alibaba geconfronteerd met strenge regulering door de Chinese overheid. De beursgang van Ant, ter waarde van 39 miljard dollar (37,5 miljard euro), werd geblokkeerd en Alibaba kreeg een recordboete van 2,8 miljard dollar voor het overtreden van het mededingingsrecht. Ook moest Alibaba een deel van zijn belangen in mediabedrijven, waaronder het Hongkongse South China Morning Post, gedwongen verkopen.

Ma’s afwezigheid in China valt samen met de strenge coronamaatregelen die de regering van Xi Jinping heeft ingesteld om het virus te bestrijden. De zakenman heeft een huis in de stad Hangzhou, gelegen vlakbij het hoofdkwartier van Alibaba in Shanghai. Ma werd sindsdien twee keer in Nederland gesignaleerd. In oktober 2021 bracht hij een bezoek aan meerdere tuinbouwbedrijven, waarna hij in juli dit jaar een rondleiding kreeg bij de Wageningen University. Volgens het branchemedium AGF wilde hij hier inzicht krijgen in de mogelijkheden voor duurzame visserij en veeteelt in China. Ook zou Ma afgelopen zomer tijd op zijn jacht hebben doorgebracht voor de kust van Mallorca.