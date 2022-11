EU wil de enorme afvalberg aanpakken

Een kartonnen kofferbeker, een blikje bier, een inimini flesje met shampoo in een hotel – zodra ze leeg zijn, belandt de verpakking in de prullenbak. Na slechts één keer gebruikt te zijn. Daar wil de Europese Commissie verandering in brengen. De beker moet herbruikbaar worden, het blikje moet ingeleverd worden in ruil voor statiegeld, en de shampoo moet niet meer in een flesje zitten dat na gebruik halfleeg op de afvalberg belandt.

Het zijn een paar van de maatregelen waarmee de Europese Commissie deze woensdag kwam om de enorme berg verpakkingsafval terug te dringen. Want ondanks eerdere pogingen is die alleen maar groter geworden: meer dan 20 procent groter in de afgelopen tien jaar. Volgens de laatste cijfers, over 2020, produceren de 27 lidstaten samen bijna 80 miljoen ton aan verpakkingsmateriaal. Dat komt neer op 177 kilo per persoon per jaar.

Wat we nodig hebben, zei eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu), is een „systeemverandering”. Samen met Frans Timmermans (Klimaat) presenteerde hij een voorstel voor nieuwe wetgeving die zo’n verandering in gang zou moeten zetten. Alles bij elkaar moeten de maatregelen leiden tot 15 procent minder verpakkingsmateriaal in 2040, in vergelijking met 2018.

In grote lijnen komt het plan neer op meer hergebruik van verpakkingen, een verbod op ‘onnodige’ verpakkingen en betere mogelijkheden voor recycling. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.

De afgelopen dagen lekte al een eerdere versie uit van het voorstel, dat strenger was dan de versie die vandaag gepresenteerd is. Daarin was het aandeel van verpakkingen dat herbruikbaar moest worden groter. Maar Sinkevicius verwierp de kritiek dat de Commissie was gezwicht voor de druk vanuit de industrie. Hij wees erop dat het hoofddoel van 15 procent reductie overeind is gebleven.

Als het aan de Europese Commissie ligt, moeten we af van drie type verpakkingen – en van misleidende duurzaamheidsclaims óver verpakkingen (‘biologisch afbreekbaar!’).