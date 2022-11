Drillrapper vrijgesproken van poging tot doodslag, wel drie jaar cel

De rechtbank heeft de 22-jarige Amsterdamse drillrapper Tyrece B. woensdag vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier in 2020. Volgens de rechter kan de dood van de 19-jarige Cennethson Janga niet aan hem worden toegeschreven. B. is wel veroordeeld voor vuurwapenbezit en opruiing. Daarvoor kreeg hij een celstraf van drie jaar. Het OM eiste eiste eerder negen jaar cel tegen de man. Janga werd doodgestoken door leden van de Amsterdamse drillgrapgroep waar B. de voorman van was.

Tyrece B. had een Rotterdamse drillrapgroep waar zijn groep ruzie mee had, uitgedaagd om naar de Scheveningse Pier te komen. De ontmoeting liep uit op een steekpartij waarbij Janga om het leven kwam. Volgens de rechter wist B. dat „er een aanmerkelijke kans was dat bij die ontmoeting geweld gebruikt zou worden en heeft hij dat treffen bewust uitgelokt”. De drillrapper had een doorgeladen pistool meegenomen naar de ontmoetingsplek. Daarmee loste hij een schot, maar raakte hij niemand. Ook richtte hij het wapen op het slachtoffer, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat hij ook echt wilde schieten.

Na het voorval was B. anderhalf jaar voortvluchtig, tot hij zichzelf vorig jaar meldde bij een politiebureau. In de tussentijd bleef hij drillraps uitbrengen, met teksten waarin hij claimt dat zijn groep heeft „gewonnen”. De twee leden van de Amsterdamse groep die het slachtoffer doodstaken, werden eerder veroordeeld voor doodslag en kregen een celstraf van elf jaar.

Correctie (30 november 2022): in een eerdere versie van dit artikel stond de naam van Cennethson Janga verkeerd geschreven. Dat is hierboven aangepast.