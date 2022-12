Christine McVie was de hitschrijver van Fleetwood Mac

Christine McVie was niet zomaar bandlid van Fleetwood Mac: dat werd duidelijk toen de band in 1988 een zeer succesvolle Greatest Hits-compilatie uitbracht: de helft van de zestien nummers was geschreven door de zangeres en toetsenist. Fleetwood Mac verkocht meer dan 100 miljoen albums en is een van de meest succesvolle bands aller tijden.

Woensdag overleed McVie op 79-jarige leeftijd, zo maakte de band op sociale media bekend. Ze overleed na een kort ziekbed, omringd door haar familie, staat in de verklaring.

Christine McVie werd geboren als Christine Perfect op 12 juli 1943 in Bouth, in het noorden van Engeland. Haar vader was concertviolist, haar moeder was een waarzegster. „Ik geloofde in haar krachten. Ze was echt een genezer”, zei McVie over haar moeder. Als jong meisje kreeg ze pianoles en ze leerde rockmuziek kennen via haar oudere broer John. In 1967 kwam ze zo bij de band Chicken Shack, die was gevormd door bandleden van een groep waar McVie eerder ook in zat. Het eerste nummer dat de band uitbracht, ‘It’s Okay With Me Baby’, was geschreven door McVie. Een klein succes scoorde de band met een cover, ‘I’d Rather Go Blind’. McVie werd verliefd op de bassist van een band waar ze regelmatig bij in het voorprogramma speelden: Fleetwood Mac.

In 1968 trouwde ze met die bassist, John McVie. Tijdens hun huwelijksreis, die niet zo ver ging (Birmingham), bleek Joe Cocker in hun hotel te verblijven. McVie zei daarover eerder dit jaar in The Guardian: „We zijn met hem dronken geworden, op onze huwelijksnacht! Tot we hem eruit gooiden.”

In 1969 stapte McVie uit Chicken Shack en een jaar later werd ze lid van Fleetwood Mac, nadat gitarist en bandoprichter Peter Green (overleden in 2020) uit de band was gestapt. Maar nog voordat ze lid van de band werd, had ze al wel achtergrondzang en keyboardpartijen voor het album Kiln House opgenomen voor de band, en had ze bovendien de hoes van dat album geschilderd. „Het was hartverscheurend voor hen dat Peter uit de band ging”, zei ze. „Ze oefenden in Kiln House, en ik was daar met alle vrouwen. Ze kwamen uit het repetitiehok en zeiden: ‘Hee Chris, wil jij erbij komen?’ Ik kon mijn geluk niet op. ik zei: ‘Serieus? Ik ben maar een meisje dat piano speelt.’”

Alcoholrivieren

De bandleden stonden bekend om hun gebruik van drugs en drank. „De groepsleden woonden officieel in Californië, maar verbleven doorgaans in een zelfgekozen omgeving van cocaïnebergen en alcoholrivieren, in een mist van marihuanadampen”, schreef NRC in 2018. McVie daarover: „Ik ben niet onschuldig als het daarom gaat, maar Stevie en ik waren altijd erg voorzichtig. De jongens kregen cocaïne in Heineken-doppen aangereikt op het podium, maar Stevie en ik namen altijd alleen kleine beetjes. Ik lette redelijk goed op mezelf. Mijn drugs waren cocaïne en champagne, ik nam helemaal niets anders. Ik denk trouwens dat ik er beter door presteerde, maar iemand zou me best van het tegendeel kunnen overtuigen.”

Christine McVie tijdens een concert van Fleetwood Mac in de Ziggo Dome in 2015. Foto ANP/ Paul Bergen

De line-up van de band bleef wijzigen, en Fleetwood Mac verhuisde naar de Verenigde Staten, waar in 1974 Stevie Nicks en Lindsey Buckingham bij de band kwamen. Het album dat ze samen maakten, Fleetwood Mac in 1975, had aardig succes. De door McVie geschreven songs ‘Over My Head’ en ‘Say You Love Me’ haalden de hitlijsten. Maar groter succes haalden ze met het volgende album, Rumours, dat uit zou groeien tot een van de bestverkochte albums aller tijden. Er stonden hits op als ‘Don’t Stop’, ‘Never Going Back Again’, ‘Songbird’ en ‘You Make Loving Fun’, een nummer dat McVie schreef over een affaire met de lichtman van de band - zij en John McVie lagen ten tijde van de release in scheiding. Het nummer ‘Dreams’, geschreven door Stevie Nicks (Christine McVie noemde het tijdens de opnames ‘saai’), werd in 2020 opnieuw een hit, toen Tiktokker Nathan Apodaca het in een video gebruikte. Het nummer kwam opnieuw in de hitlijsten, onder meer op Spotify en Apple Music.

Hits volgden nog wel, maar op bescheiden schaal. Het nummer ‘Love in Store’ van Mirage (1983) haalde de hitlijsten wel, dat was geïnspireerd op de relatie die McVie had met Beach Boys-drummer Dennis Wilson. En ook de (mede) door haar geschreven songs ‘Everywhere’ en ‘Little Lies’ van Tango in the Night, werden goed verkocht. Dat zou het laatste studio-album van Fleetwood Mac worden. In 1998 stapte McVie uit de band om zich terug te trekken op het Engelse platteland.

Solo-albums

McVie bracht drie solo-albums uit. Een nog voor Fleetwood Mac, Christine Perfect, waarop ze met haar mooie lage stem vrij pure blues maakte. Het tweede maakte ze in 1984, Christine McVie, waarvan de nummers ‘Got a Hold on Me’ en ‘Love Will Show Me How’ het goed deden. Haar derde, In the Meantime, kwam uit in 2004 en haalde geen hoge oplage. „Er stonden een paar goede nummers op, maar ik had het helemaal verkeerd aangepakt”, zei ze er tien jaar later over. „Ik deed het op de verkeerde manier, met de verkeerde mensen. Ik wilde niet vliegen, ik wilde het niet promoten. Ik heb het gewoon in mijn garage gemaakt en er gebeurde niets mee.”

Haar vliegangst zat voor een deel in de weg. Een therapeut droeg haar op een vliegticket te kopen voor de bestemming waar ze het liefst heen wilde. Ze kocht een ticket naar Hawaï, en vloog er uiteindelijk samen met Mick Fleetwood heen. Daar speelde ze met hem en haar ex-man John McVie een optreden met hun bluesband, wat leidde tot haar terugkeer in Fleetwood Mac in 2014. Er volgde een concert, inclusief Nicks, Buckingham en Fleetwood, in de O2 Arena in Londen, en ze besloten ook weer te gaan touren.

In 2019 stonden ze zo voor het eerst sinds 1971 ook weer op Pinkpop - hoewel Lindsey Buckingham inmiddels alweer was ontslagen door de band. „Een vrolijk feestelijk weerzien, waarbij de hitcarroussel vanaf de eerste noten draaide”, schreef NRC in de recensie.

Waaraan McVie is overleden, is niet bekendgemaakt. In juni dit jaar zei ze in Rolling Stone wel met haar gezondheid te kampen, toen de vraag kwam of er een grote afscheidstour van de band aan zat te komen, een wens van Mick Fleetwood. „Ik ben daar fysiek niet klaar voor”, zei ze. „Mijn gezondheid is behoorlijk slecht. Ik heb een chronisch rugprobleem. Ik speel staand piano, dus ik weet niet of ik daartoe in staat ben. Wat dat betekent? De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

Lees ook: Fleetwood Mac is al vijftig jaar een knipperlicht

Overleden in 2022 NRC licht net als voorgaande jaren een aantal mensen uit

Christine McVie in 1969. Foto Evening Standard/Getty Images Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie zong en schreef grote hits als ‘Little Lies’ en ‘Don’t Stop’. Ze stierf, na een kort ziekbed, op 79-jarige leeftijd.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven