Chinese burgers zijn de extreem strenge covidregels zat

Lege straten, lange rijen voor de testcentra en afgesloten gebouwen. Zo zien de straten van Peking eruit. Correspondent Garrie van Pinxteren ziet hoe China klem zit in het strenge zerocovidbeleid. Burgers zijn het zat en gaan de straat op en het lijkt dat niemand meer weet hoe corona uit te bannen zonder de economie te schaden. Hoe houdbaar is het Chinese coronabeleid?

