CBS actualiseert toeslagenaffairecijfers: minstens 2.090 uithuisplaatsingen

Er zijn meer kinderen uit huis geplaatst van ouders die slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire dan tot nu toe bekend was. Het cijfer is woensdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geactualiseerd. Er zijn nu 2.090 geregistreerde gevallen waarin kinderen zijn weggehaald bij gedupeerden. Sinds mei is het aantal registraties flink gestegen: toen waren er 1.675 gevallen bekend.

Het aantal bekende uithuisgeplaatste kinderen blijft groeien omdat het CBS eerder alleen de data had tot en met 2021. Het CBS heeft nu ook de cijfers van januari tot en met juni 2022 erbij gevoegd. Bovendien hebben nog meer gedupeerden zich gemeld bij de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT), dat de herstelbetalingen coördineert.

Toekomstige tellingen zullen hoger uitvallen omdat de Toeslagenaffaire al vóór 2015 speelde. Bovendien kunnen nog meer ouders zich melden bij het UHT voor de periode 2015 tot 2022. Ook heeft het CBS „situaties waarin een kind uit huis is geplaatst zónder een formeel door de rechter uitgesproken jeugdbeschermingsmaatregel” niet in beeld. Het CBS heeft „geen informatie over de omvang van deze groep”.

Het CBS benadrukt dat een „rechtstreeks verband” tussen de uithuisplaatsing en de Toeslagenaffaire niet te trekken is. Er komt nog een vervolgonderzoek van het statistiekbureau naar de invloed van de jeugdbescherming in de dossiers van toeslagenaffairegezinnen. Begin deze maand zei emeritus hoogleraar jeugdrechtspleging en jeugdbescherming Ido Weijers tegen NRC dat hij hoopt dat in dat onderzoek „echt inhoudelijk naar individuele dossiers wordt” gekeken, „specifiek naar de uithuisplaatsingen”.