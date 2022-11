Bob Dylan door het stof om nagemaakte handtekeningen

Bob Dylan praat niet veel, maar nu moest hij toch sorry zeggen. De 81-jarige Amerikaanse artiest heeft zijn bewonderaars excuses aangeboden voor een prijzige, gesigneerde editie van zijn boek The Philosophy of Modern Song. De ‘authentieke’ handtekening in de editie bleek een reproductie, die ook wordt gebruikt voor prints van Dylans schilderijen.

Op zijn Facebook-pagina betuigt Dylan zijn „diepste spijt” over de gang van zaken. Jarenlang signeerde hij boeken en prints van zijn schilderijen handmatig, aldus de zanger, Maar na „een ernstige aanval van duizeligheid” in 2019 én door de coronapandemie die fysiek contact bemoeilijkte, schakelde hij over op ‘autopen’, een techniek om handtekeningen machinaal te reproduceren. Hem werd „verzekerd dat die voortdurend wordt gebruikt in de literaire en kunstwereld”, aldus Dylan. Niettemin noemt hij de mechanische handtekening nu een beoordelingsfout.

Lees ook: Lucky Fonz III las Bob Dylans boek over songs: eigenzinnig en vitaal - Dylan op zijn best

Vergelijken

Met de verklaring reageert de zanger op rumoer onder kopers van de speciale editie van The Philosophy of Modern Song, dat begin november uitkwam. Zij waren de handtekening in hun exemplaren gaan vergelijken en kregen het vermoeden dat het ging om een reproductie, ondanks de bijgevoegde ‘verklaring van authenticiteit’. Dylan hulde zich aanvankelijk in stilzwijgen, zijn uitgeverij Simon & Schuster hield vol dat de boeken door hem persoonlijk waren gesigneerd. Kort daarop ging de uitgeverij overstag: de handtekeningen bleken bij nader inzien machinaal gezet. Kopers van de speciale editie – met een duizelingwekkende prijs van 599 dollar (577 euro) in een oplage van negenhonderd stuks – krijgen hun geld terug.

Machinale reproductie of ‘autopen’ is een tijdbesparende techniek die veel wordt gebruikt door politici en beroemdheden om foto’s, documenten of boeken te signeren. Op de verzamelaarsmarkt zijn zulke boeken veel minder waard dan die met een handmatig geplaatste handtekening.