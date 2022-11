Of ik nou vroeg of laat de trein tussen Amsterdam en Den Haag neem, in het weekend of doordeweeks, de tweede klas zit sinds de NS tekort aan alles heeft bijna altijd vol. Reizigers met een tweede klas kaart hebben daar wat op gevonden: ze gaan in de eerste klas zitten. Dus is die ook vaak vol. En gecontroleerd wordt er op dat traject bijna nooit meer. Conducteurs kijken wel uit. Die hebben geen zin om zich keer op keer te laten vernederen. Want dat is wat er gebeurt als ze toch tegen een passagier zeggen dat de tweede klas dáár is en niet hier. Op zijn best wordt er verbazing geveinsd. „O ja?” Vaker zie je een verveeld schouderophalen. Nou en? Laat mij met rust. Blijft de conducteur lang genoeg staan, dan verplaatst die passagier zich heus wel. En komt weer terug zodra de conducteur uit zicht is.

Ja, ik reis eerste klas. De krant heeft alle redacteuren zonder auto een ov-kaart voor de tweede klas gegeven, hartstikke bedankt, ben er echt heel blij mee, maar reistijd = werktijd, en de kans dat ik zittend kan doen wat ik moet doen is in de eerste klas nog altijd groter. De 80 euro die dat per maand kost, betaal ik zelf.

Frans de Waal, de beroemde primatoloog, laat in een TED Talk over moreel gedrag bij dieren zien hoe capucijnapen reageren op oneerlijkheid. Twee apen zitten in kooien naast elkaar en voeren een taakje uit, waarvoor ze worden beloond met een stukje komkommer. Alles gaat goed, tot een van de twee een lekkere zoete druif krijgt. Wat doet de aap die wordt afgescheept met het stukje komkommer? Ze smijt het in het gezicht van de verzorger, slaat met haar vlakke hand op de vloer en probeert de wand van haar kooi omver te trekken, zodat ze de druif van de andere aap kan afpakken. Die doet trouwens alsof ze niets merkt. Eerlijkheid, is de boodschap, zit diep in ons dna.

Het zal dus wel door mijn dna komen dat ik op een ochtend een overvolle eerste klas coupé binnenkom en zonder nadenken – anders had ik het niet gedurfd – aan de reizigers die zitten vraag of ze een eerste klas kaart hebben. Tweede klas, allemaal. Studenten-OV. „Dan gaat iemand van jullie opstaan”, zeg ik. „Ik heb voor de eerste klas betaald.” Een jongen op rechts zegt: „Betaald? Voor de eerste klas? Jij bent gek.” Vier meisjes op links gaan in beraad en komen tot de slotsom dat ik een punt heb. Wie moet er opstaan? Daarover gaan ze weer in beraad, tot een van hen zegt dat zij het dan wel doet.

Nee, ik denk niet dat de beschaving achteruitholt. We doen niet meer aan vierendelen of guillotineren voor een enthousiast publiek, lynchen gebeurt alleen nog virtueel op sociale media, allemaal winst. Maar er is wel een tipping point waarna niemand zich meer aan de regels houdt en ja, hoe zal dat gaan als de treinen nog voller worden?

Jannetje Koelewijn ( j.koelewijn@nrc.nl ) vervangt vandaag Gemma Venhuizen