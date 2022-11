Bad Bunny wereldwijd best beluisterde artiest 2022, Antoon populairst in Nederland

Antoon was dit jaar de meest beluisterde artiest van Nederland op Spotify. Dat heeft de streamingdienst woensdag bekend gemaakt. Wereldwijd is Bad Bunny voor de derde keer op rij de meest populaire artiest. De rapper uit Puerto Rico staat drie keer in de top tien meest geluisterde nummers met Me Porto Bonito, Tití Me Preguntó en Ojitos Lindos.

De 20-jarige Antoon, wiens echte naam Valentijn Verkerk is, werd in Nederland beter beluisterd dan artiesten zoals Ed Sheeran en The Weeknd. Vorig jaar stond de Nederlander nog op nummer zeventien in de lijst, zegt Wilbert Mutsaers, die verantwoordelijk is voor het muziekbeleid van Spotify in de Benelux. „We zijn heel blij met wat het lokale talent teweeg brengt.”

Ook andere Nederlandse artiesten deden het goed dit jaar: volgens Mutsaers staan er in de top twintig meest gestreamde nummers twaalf liedjes van Nederlandse muzikanten. Naast Antoon komen er nummers van onder anderen S10, MEAU en Kris Kross Amsterdam voor in de lijst. Niet alleen muzikanten van eigen bodem deden het goed: Nederlandse podcasts werden óók meer beluisterd dan ooit.

Ieder jaar komt Spotify met de zogenoemde ‘Wrapped’-lijst. Daarin staan de best beluisterde artiesten en podcasts per land en wereldwijd. Ook krijgen Spotify-gebruikers een persoonlijke lijst te zien. Voor Spotify zorgt de lijst jaarlijks voor meer naamsbekendheid: op sociale media delen mensen namelijk op grote schaal hun eigen Wrapped-lijst. In 2021 deden meer dan 120 miljoen luisteraars dat, zei creatief directeur van Spotify Alex Bodman eerder tegen Amerikaanse media.