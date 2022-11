Amsterdam gaat campagne voeren tegen de blow- en zuiptoerist: ‘Blijf weg!’

Stay away – blijf weg! Dat is de boodschap die het Amsterdamse stadsbestuur vanaf heden heeft voor de hordes blow- en zuiptoeristen die delen van de binnenstad onleefbaar hebben gemaakt. Begin volgend jaar komt er een digitale ontmoedigingscampagne voor buitenlandse bezoekers die uitsluitend naar de stad komen voor drank, drugs en seks.

De campagne is onderdeel van een nieuw pakket maatregelen tegen massatoerisme dat wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken, PvdA) deze woensdag presenteert. Waar het stadsbestuur al enkele jaren de drukte en overlast in de binnenstad probeert te bestrijden, wordt nu ook over de grenzen de strijd aangebonden met wat Mbarki ‘afbraaktoerisme’ noemt: groepen straalbezopen Britse vrijgezellen die naar Amsterdam komen om alles te doen wat God verboden heeft.

Naast de ‘stay away’-campagne kondigt Mbarki een reeks andere maatregelen om de overlast van feesttoeristen te beteugelen. Zo komt er in bepaalde delen van het centrum een verbod om op straat te blowen en wil het college de sluitingstijden van horeca en prostitutieramen op de Wallen in het weekend vervroegen.

De maatregelen zijn gekoppeld aan een nieuwe visie op de Amsterdamse ‘bezoekerseconomie’. Die komt er in het kort neer dat toeristen die voor overlast zorgen niet meer welkom zijn. „We willen bezoekers die bijdragen, geen bezoekers die afbreuk doen aan de stad”, zegt Mbarki in een toelichting. „Vrijheid is een belangrijke waarde voor Amsterdam, maar die waarde is de afgelopen jaren vercommercialiseerd en uitgebuit. Dat willen we een halt toeroepen.”

Verdienmodel

Mbarki doelt daarmee op ondernemers die een verdienmodel hebben gemaakt van vrijgezellenfeesten. Talloze touroperators en tussenpersonen bieden arrangementen aan voor stag do’s in de Amsterdamse binnenstad, inclusief goedkope vlucht naar Schiphol. Ingrediënten die zoal worden aangeboden: een bezoek aan een sekstheater op de Wallen, een rondvaart door de grachten met een stripper, olieworstelen en een kroegentocht met de vrijgezel geboeid aan een smurf. Alles uiteraard gecombineerd met onbeperkt drinken.

Om dit soort plat vermaak tegen te gaan, wil Mbarki naast de ontmoedigingscampagne, die eerst in het Verenigd Koninkrijk wordt gehouden, ook „het gesprek aangaan” met Amsterdamse ondernemers die er goed geld aan verdienen. Hij is optimistisch. „Alle ondernemers die ik heb gesproken, zeggen: ook wij hebben baat bij een leefbare stad.”

Maximaal 20 miljoen overnachtingen

Niet alleen het type toerist dat naar Amsterdam komt, moet van Mbarki veranderen. Hij wil ook het aantal toeristen beperken. Dat streven komt voort uit een besluit van de Amsterdamse gemeenteraad. Die schaarde zich vorig jaar achter een begrenzing van het aantal overnachtingen in de stad op 20 miljoen per jaar. Dreigt die grens overschreden te worden, dan is het college verplicht om zo snel mogelijk beperkende maatregelen te nemen.

Volgens de laatste prognoses van de gemeente Amsterdam zou het aantal toeristische overnachtingen, na een stevige dip vanwege de pandemie, volgend jaar alweer door de 20 miljoen kunnen gaan. In 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, was er in Amsterdam een recordaantal van 22 miljoen overnachtingen.

In het pakket van Mbarki zitten ook plannen om de toeristenstroom op de langere termijn in te dammen. Daar blijkt meteen hoe lastig dat is voor het stadsbestuur. Voor de beperking van het aantal budgetvluchten op Schiphol, de belangrijkste aanvoerroute van feesttoeristen, kan de gemeente niets anders doen dan lobbyen bij het Rijk en in Brussel – die er uiteindelijk over gaan. Ook de riviercruises en grote zeecruiseschepen, al jaren een grote irritatie onder Amsterdammers die vrezen voor de leefbaarheid van de stad, kunnen niet zomaar geweerd worden. Mbarki wil nu „onderzoeken” of het aantal aanmeringen van cruiseschepen verminderd kan worden. Voor het beperken van het aantal riviercruises (2.247 stuks verwacht in 2023) worden in de eerste helft van volgend jaar „scenario’s uitgewerkt.”

Ook op de groei van het aantal hotelkamers (88 procent toename sinds 2010) heeft het gemeentebestuur maar beperkte invloed. Ook al geldt er sinds enkele jaren een ‘hotelstop’ in de stad zullen er de komende tijd nog steeds kamers bijkomen, als gevolg van eerder verleende vergunningen. Wel wil Mbarki onderzoeken of bepaalde hotels – op vrijwillige basis – kunnen worden omgebouwd tot woon- of kantoorruimte.

Geen coffeeshopverbod

Burgemeester Femke Halsema ziet een coffeeshopverbod voor buitenlandse blowers als belangrijk instrument in de strijd tegen het feesttoerisme. Maar vorige maand werd duidelijk dat de gemeenteraad zich in ruime meerderheid tegen dit plan keert, uit angst voor toename van het aantal straatdealers uit kwetsbare wijken. Daarmee is het voornemen zo goed als zeker van de baan. Een ander ambitieus initiatief van Halsema, de verplaatsing van raamprostitutie van de Wallen naar een ‘erotisch centrum’ buiten de binnenstad, verloopt traag en moeizaam.

Een ander opmerkelijk plan uit het pakket van wethouder Mbarki: hij onderzoekt of het mogelijk is een reserveringssysteem in te voeren voor het Wallengebied op vrijdag- en zaterdagavond, via het gebruik van een app. Via steekproeven zou moeten worden gecontroleerd of bezoekers een reservering hebben. Daarmee is het eerder geopperde idee voor toegangspoortjes van burgemeester Halsema van de baan.