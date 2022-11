Organisatie WK Qatar: bij bouwprojecten vielen 400 tot 500 slachtoffers

Er zijn „vierhonderd tot vijfhonderd” doden gevallen bij bouwprojecten voor het WK in Qatar. Dat zegt de baas van de WK-organisatie, Hassan Al-Thawadi, in een interview met de Britse journalist Piers Morgan. Het is de eerste keer dat de WK-organisatie een hoger dodental noemt dan drie. Dat getal is ook altijd herhaald door wereldvoetbalbond FIFA, maar werd door getuigen en deskundigen beschouwd als onmogelijk. Zelfs in officiële rapporten van de WK-organisatie was al sprake van enkele tientallen doden, maar over honderden heeft zowel Qatar als de FIFA het nooit willen hebben.

Over het dodental in aanloop naar het WK in Qatar woedt al jaren hevige discussie. Een paar getallen zijn daarin dominant, maar allen zijn voer voor debat. De Britse krant The Guardian schreef enkele jaren geleden over 6.500 doden, maar dat gaat om alle migrantenarbeiders uit een selecte groep landen die overleden sinds 2010 (het jaar waarin Qatar het WK kreeg toegewezen). Het statistiekenbureau van Qatar telt 17.000 overleden arbeiders sinds 2010, maar ook daarbij gaat het niet (alleen) om mensen die aan WK-projecten werkten.

Het getal drie wordt als onwaarachtig beschouwd, omdat het daarbij alleen zou gaan om mensen die zijn overleden bij een ongeluk op een WK-bouwplaats. Het is juist bekend dat veel mensen zijn overleden in hun slaap, bijvoorbeeld vanwege een hartaanval die zij opliepen door vele uren in de brandende zon te werken. Desondanks hielden Qatar en de FIFA jarenlang vol dat het om drie doden zou gaan. Sterker nog: Qatar beschouwde berichten over meer doden altijd als een vorm van racisme uit voornamelijk West-Europa.