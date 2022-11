Winnen is onbelangrijk voor de gevluchte sommeliers in ‘Blind Ambition’

Bij het wereldkampioenschap blind wijnproeven draait het erom dat je heel precies de herkomst van een wijn, de druivensoort, het land en het huis kunt benoemen. Maar wat is eigenlijk herkomst, of huis? Dat vraagt Tinashe zich af, de meest filosofische van de vier Zimbabwaanse sommeliers die als vluchteling in Zuid-Afrika aankwamen en daar het eerste zwarte team formeerden dat meedeed aan de wereldkampioenschappen blind wijnproeven in 2017.

Blind Ambition is daarmee zoveel meer dan de zoveelste race-naar-de-top-documentaire over pak ’m beet een Jamaicaans bobsleeteam of een blind voetbalelftal. Films die echt bestaan trouwens, maar een deel van hun voelgoedgevoel onvermijdelijk ontlenen aan stereotyperingen. Natuurlijk hebben teamcaptain Joseph, en Pardon, Malvin en Tinashe ook te maken met de nodige vooroordelen. En hun verhaal is ook ongehoord. Voordat ze in 2008 naar Zuid-Afrika moesten vluchten voor de onrust, hongersnood en hyperinflatie in hun land hadden ze zelfs nog nooit een glas wijn gedronken. Maar het talent van een sommelier heeft meer met analytische vaardigheden te maken dan dat je ervoor in een chateau moet zijn opgegroeid, blijkt al snel. En de vier vinden elkaar.

Blind Ambition is, anders dan de titel verkeerd woordspelig suggereert, nu juist geen film over ‘blinde ambitie’. Natuurlijk willen ze de beste zijn. De animositeit tussen coaches voert de spanning op. Alleen dit is geen film over wat het viertal wil bereiken, maar eerder over wat ze achterlieten. Over dat winnen niet alles is, want de meeste vluchtelingen die in staat zijn om ergens een nieuw leven op te bouwen hadden eerder mazzel dan succes. We vragen ons af waar een wijn vandaan komt, zegt Tinashe. Misschien zouden we ons ook kunnen afvragen waar de wijn ons naartoe brengt.

Documentaire Blind Ambition Regie: Robert Coe en Warwick Ross. Lengte: 96 min. ●●●●●

