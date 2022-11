Taakstraffen voor opgravers Brits oorlogsvliegtuig

Drie mannen, die in de zomer van 2018 in het Noord-Limburgse Meerlo illegaal de resten van een Brits verkenningsvliegtuig opgroeven, zijn veroordeeld tot taakstraffen van tachtig tot honderd uur. Dat heeft de rechtbank in Maastricht dinsdag bepaald.

De Spitfire werd op 28 mei 1944 neergehaald tijdens een vlucht naar het Duitse Ruhrgebied. De Australische piloot overleefde het niet. Zijn lichaam werd destijds geborgen en begraven door de Duitsers.

Tim W., wiens ouderlijk huis vlak bij de plek van de crash lag, nam vier jaar geleden het initiatief voor de illegale opgraving. Toen duidelijk werd dat hij het alleen niet redde, schakelde hij de hulp in van Jordy G. en Harm G. (geen familie van elkaar), net als W. fanatieke oorlogshobbyisten en -verzamelaars.

De rechtbank stelt dat het wrak ook in Nederlandse bodem nog steeds eigendom van de Britten is. Bovendien kan het worden gerekend tot het cultureel erfgoed.

Ontploffing

Van het drietal krijgt Jordy G. de hoogste straf: een taakstraf van honderd uur en „als stok achter de deur” een voorwaardelijke celstraf van een maand. Hem wordt niet alleen het opgraven en meenemen van resten verweten, maar ook het bezit van munitie. Die werd bij een huiszoeking aangetroffen. Een deel van het materiaal bleek zo gevaarlijk, dat het nog dezelfde dag door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing werd gebracht. Jordy G. krijgt daarbovenop nog een taakstraf van 180 uur, omdat hij op het moment van de opgraving nog in zijn proeftijd zat van een veroordeling voor een vuurwerkdelict uit 2018.

Initiatiefnemer W. kreeg een taakstraf van tachtig uur en net als Harm G. een voorwaardelijke celstraf van een maand. Voor Harm G. blijft het bij een taakstraf van tachtig uur, omdat hij nog niet eerder in aanraking kwam met justitie.