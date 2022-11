Schrijver Arthur Japin benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De Nederlandse auteur Arthur Japin is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bij de viering van zijn 25-jarig schrijverschap in concertzaal TivoliVredenburg werd hij verrast door burgemeester Sharon Dijksma. De schrijver ontvangt het lintje voor zijn „veelzijdige oeuvre” en is volgens de gemeente „een exceptioneel auteur en ambassadeur van de Nederlandse literatuur”.

Arthur Japin debuteerde in 1996 met de verhalenbundel Magonische Verhalen, en brak in 1997 echt door met de roman De zwarte met het witte hart. Het boek werd tientallen keren herdrukt en over de hele wereld vertaald. Daarna volgden bestsellers als Een schitterend gebrek, Vaslav en Kolja. Van zijn vaak historische romans werden in totaal ruim 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Deze zomer verscheen Japins nieuwste roman Wat stilte wil.

De onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw wordt enkele keren per jaar uitgereikt aan mensen die belangrijkste verdiensten hebben geleverd op het gebied van de wetenschap of de kunsten. Enkele andere ontvangers van het lintje zijn cabaretier en schrijver Claudia de Breij, schrijver Renate Dorrestein en fotograaf Erwin Olaf.