Opnieuw iets meer melkgeiten in Nederland dan vorig jaar

Het aantal melkgeiten in Nederland is opnieuw licht gestegen, naar bijna 489 duizend. Dat is een toename van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan de helft van de melkgeiten wordt gehouden in Noord-Brabant (137.000) en Gelderland (117.000), ondanks een geitenstop in die provincies.

Na jaren van flinke stijgingen in de sector nam het aantal melkgeiten sinds vorig jaar maar lichtjes toe. Sinds 2017 geldt in meerdere provincies, waaronder Noord-Brabant en Gelderland, maar ook in Utrecht en Overijssel, een stop ingesteld op het houden van geiten vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Volgens onderzoek van het RIVM hebben mensen die in de buurt wonen van een geitenboerderij een grotere kans op longontsteking.

De laatste twee decennia is het aantal melkgeiten in Nederland bijna vervijfvoudigd, blijkt uit cijfers van het CBS. Alleen tussen 2009 en 2010 was er een daling te zien vanwege een grootschalige geitenruiming vanwege de Q-koortsuitbraak. Ook de bedrijven zijn gegroeid: dit jaar telt een melkgeitenhouder gemiddeld 735 dieren, terwijl dat tien jaar terug nog gemiddeld 495 melkgeiten waren. En in 2012 waren er nog 223 bedrijven met 500 of meer melkgeiten, terwijl dat dit jaar met zeker de helft is toegenomen.

Minder varkens en kippen

Hoewel het inkrimpen van de veestapel hoog op de politieke agenda staat, nam dit jaar ook de schaalvergroting toe bij boerderijen met melkkoeien. Een gemiddeld melkveebedrijf heeft 110 volwassen melkkoeien en 58 jonge melkkoeien op 60 hectare grond, terwijl dat er tien jaar geleden 83 en 57 waren op 48 hectare. In Nederland nemen melkveebedrijven daarmee bijna de helft van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik.

Volgens de landbouwtelling is de omvang van de varkensstapel dit jaar wel afgenomen. Het CBS constateert met 11,3 miljoen varkens in Nederland het laagste aantal in bijna twintig jaar. Er zijn sinds twee jaar steeds minder varkensstallen, mede door uitkoopmaatregelen voor boeren. Met die stopregeling probeert het kabinet de stikstofuitstoot fors terug te brengen. Er zijn ook 2,3 procent minder kippen dit jaar. De rundveestapel is ten opzichte van vorig jaar met 3,8 miljoen ongeveer gelijk gebleven.