OM eist 22 jaar celstraf en tbs tegen Almelose kruisboogschutter

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. (30). K. wordt verdacht van twee moorden, poging tot moord en bedreiging met een kruisboog.

Volgens het OM drong de verdachte op 17 september 2021 de woning van zijn zeventigjarige onderbuurvrouw binnen. Hij zou haar op de bank om het leven hebben gebracht met negen messteken. Haar nicht (52), die toevallig op bezoek was, werd zeventien keer gestoken en dood gevonden in de gang. Een 33-jarige verpleegkundige die ook aanwezig was in de woning, ontkwam via het balkon en belde de hulpdiensten. Zij viel van tweehoog naar beneden en raakte zwaargewond. Vervolgens schoot K. met een kruisboog op de verpleegkundige en een politieagent, die het voorval beiden overleefden. Zelf werd de verdachte uitgeschakeld door een scherpschutter van de Dienst Speciale Interventies.

Psychoses en drugsgebruik

Via een videoverbinding vanuit de Zwolse gevangenis zei de verdachte zich niks te herinneren van zijn daden, schrijft de NOS. „Het is een groot zwart gat. [...] Ik heb net zo veel vragen als iedereen.” Het is volgens het OM aannemelijk dat psychoses en drugs een rol speelden bij de gebeurtenissen in de Almelose flat. Kenzo K. zou zichzelf al eerder in psychotische toestand en onder invloed van drugs levensgevaarlijk hebben verwond. Voorafgaand aan de moorden stuurde hij berichten rond met agressieve uitlatingen. In het huis van K. werden aantekeningen gevonden waarin hij schrijft over een slachtpartij, vertelde de officier van justitie in de rechtszaal. „Dat zou een script kunnen zijn voor wat er op 17 september is gebeurd.”

Hoewel specialisten de rechtbank adviseerden om de man als volledig ontoerekeningsvatbaar te beschouwen, denkt het OM dat K.’s daden hem wel kunnen worden aangerekend. De officier van justitie noemde gedrag dat voortkomt uit bijvoorbeeld een psychose mogelijk verwijtbaar „als de verdachte zelf een rol gespeeld heeft bij het ontstaan, onderhouden of verergeren ervan”. Kenzo K. bleef volgens het OM drugs gebruiken nadat hij zich onder invloed eerder zeer agressief had gedragen. Ook vanwege „de enorme pijn en het bodemloze verdriet dat de verdachte heeft veroorzaakt” is naast tbs een celstraf passend, aldus de officier van justitie.

De rechtszaak tegen Kenzo K. begon in december 2021, maar werd stilgelegd vanwege de slechte gezondheid van de verdachte. Deze maand werd de zaak hervat. De rechtbank doet op 23 december uitspraak.